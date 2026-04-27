Aplazado hasta septiembre el juicio al aficionado del Sevilla que llamó "mono" a Vinícius

En este juicio, que estaba previsto para el próximo miércoles en la Audiencia de Sevilla, el procesado se enfrenta a dicha petición provisional de prisión por parte de la acusación pública por un delito contra la integridad moral.

Según el relato acusatorio del fiscal, al que ha tenido acceso EFE, los hechos tuvieron lugar en octubre de 2023, en un encuentro entre el Sevilla y el Real Madrid, cuando el delantero brasileño recibió insultos racistas desde la grada por parte del procesado.

Añade que en el intervalo temporal de los minutos 83 a 86 del partido, cuando el acusado ocupaba su localidad en la grada gol norte, próxima al terreno del juego, se dirigió al jugador de forma reiterada, insultándolo "con evidente desprecio al color negro" de su piel y profiriendo contra él gritos y gestos de menosprecio de carácter racista.

Esto, señala, generó sentimientos de frustración, vergüenza y humillación, con el consiguiente menoscabo de su dignidad.

Según la Fiscalía, las manifestaciones de menosprecio consistieron en concreto en simular los gestos que hacen los primates y reproducir gritando de forma repetida "mono", así como los sonidos "uh, uh, uh, uh", que imitan el chillido emitido por ese animal.

Este tipo de gestos, recuerda la acusación pública, han sido proferidos en diversas ocasiones por grupos de aficionados de distintos países para ofender públicamente a futbolistas de color de piel negra durante el transcurso de un partido de fútbol.

Estos hechos se desarrollaron ante los espectadores que presenciaban el partido de fútbol en el propio estadio y ante una audiencia importante de televisión, radio y medios de comunicación.

LaLiga, que está personada en este caso, ya trasladó en su momento al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la Comisión Antiviolencia su denuncia sobre los gestos racistas de los que fue objeto el internacional brasileño.

El Sevilla reaccionó y procedió a identificar al aficionado, quien fue expulsado del estadio y a quien se le aplicó el reglamento interno del club hispalense.