Cruz Azul vence a Necaxa y pasa como tercer favorito a los cuartos de final del Clausura

Los argentinos José Paradela y Agustín Palavecino, además de Luka Romero y Andrés Montaño convirtieron por los Azules, que hace unas horas despidieron a su entrenador, Nicolás Larcamón, y regresaron al camino de la victoria comandados por el técnico Joel Huiquí.

Después de un primer tiempo soso, Paradela convirtió de zurda en el minuto 53, Palavecino, de derecha en el 63, Romero, en un tiro libre en el 77 y Montaño en un contraataque en el 90+5. Ricardo Monreal descontó por Necaxa al anotar un penalti en el 71.

Ganar le permitió a los Azules evitar en los cuartos de final al Toluca, campeón de los dos últimos torneos y favorito para llegar por lo menos a la final.

La fase de los ocho mejores la disputarán el líder Pumas UNAM ante el América, octavo lugar; Guadalajara, segundo, contra Tigres UANL, séptimo, Cruz Azul, tercero frente a Atlas, sexto; y Pachuca, cuarto, contra Toluca, quinto.

Las mejores utilidades de la última jornada la sacaron los Pumas UNAM, al vencer el viernes por 0-2 al Pachuca, con goles de Uriel Antuna y del paraguayo Robert Morales.

Ese resultado, unido al empate sin goles de Guadalajara con el Tijuana, le permitió a los Pumas terminar en el primer lugar con los mismos puntos y un gol anotado más que las Chivas del entrenador argentino Gabriel Milito.

Un resultado llamativo fue el 0-1 del Atlas sobre el América, que como consecuencia del revés fue a parar al octavo lugar y se las verá en cuartos con el líder de la competencia.

Este sábado el Tigres UANL goleó por 5-1 al Mazatlán y garantizó su acceso a la liguilla de los ocho mejores, en la que será uno de los rivales a tener en cuenta por la riqueza de su plantilla.

En otros resultados, el viernes, Querétaro le ganó por 1-2 a Puebla; el sábado Toluca goleó por 4-1 a León y San Luis se impuso por 1-2 al Juárez, en un encuentro en el que el italiano Joao Pedro, del San Luis, se consagró como líder de los goleadores con 14 dianas, dos más que Armando González, de las Chivas de Guadalajara.

Hoy el Santos Laguna, colista, goleó por 3-0 al Monterrey que confirmó su pésima actuación al terminar en el decimotercer lugar. Emmanuel Echeverría, Aldo López y el argentino Lucas Di Yorio anotaron por el Santos.

Los partidos de ida de cuartos de final se jugarán el próximo fin de semana. América recibirá a los Pumas UNAM, Tigres UANL al Guadalajara, Atlas a Cruz Azul y Toluca a Pachuca.