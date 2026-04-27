El neerlandés Danny Makkelie dirigirá el Atlético de Madrid-Arsenal

Makkelie contará con un equipo arbitral íntegramente neerlandés, formado por Hessel Steegstra y Jan de Vries como jueces de línea, Serdar Gözübüyük como cuarto árbitro, mientras que en el VAR estarán Dennis Higler y Pol van Boekel.

El colegiado, de 43 años e internacional desde 2011, ha dirigido en siete ocasiones al Atlético de Madrid, entre ellas la recordada remontada ante el Liverpool en la temporada 2019-20. Su encuentro más reciente con el equipo madrileño fue en noviembre de 2024 ante el Slavia de Praga.

En cuanto al Arsenal, Danny Makkelie ha arbitrado al conjunto inglés en cuatro ocasiones, tres en la Liga de Campeones y una en la Europa League en mayo de 2019. El precedente más próximo fue ante el Bayer Leverkusen en la vuelta de octavos de la Liga de Campeones, con victoria londinense por 2-0.