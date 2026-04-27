Luis Enrique: "Lo repito, ningún equipo es mejor que nosotros"

"Creo que somos los dos mejores equipos de Europa", aseguró el técnico español en la rueda de prensa previa al choque de ida de este martes, en la que reconoció también el trabajo del Arsenal en la primera parte de la temporada.

"En términos de regularidad, el Bayern está un poco por encima, solo han perdido dos partidos, pero en términos de equipo estamos por arriba. Ningún equipo es mejor que nosotros. Lo dije cuando estábamos en la repesca y ahora lo repito", señaló.

Luis Enrique aseguró que frente al Bayern se medirán dos formaciones muy ofensivas, por lo que "la clave" estará en saber defender de la mejor manera sin olvidar el ataque.

En ese sentido, pese a la peligrosidad de los extremos del equipo alemán, aseguró que sus laterales, Hakimi y Nuno Mendes, "tendrán que atacar más que defender si se quiere ganar el partido".

El técnico aseguró que cuentan con la ventaja de que han disputado las tres últimas semifinales de la Liga de Campeones: "Afortunadamente no estamos acostumbrando a este tipo de partidos. Pero les digo a mis jugadores que los disfruten, porque no siempre se llega tan arriba".

El técnico afirmó que llega con todo su plantel en forma -"es la magia de la Liga de Campeones, da a los jugadores una energía especial", dijo- y con un plus de motivación: "A estas alturas no hace falta entrenador, todo el mundo está listo y sabe lo que tiene que hacer. Como mucho, el entrenador tiene que atenuar la euforia".

Luis Enrique alabó las virtudes del Bayern y de su entrenador, Vincent Kompany, aseguró que es "uno de los equipos que más gusta ver" por su vocación ofensiva y dijo que la eliminatoria se dirimirá "por pequeños detalles".