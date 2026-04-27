Video: El gol de Alex Arce en el 5-1 de Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia ganó el clásico mendocino contra Gimnasia y Esgrima por la fecha 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Argentina. El triunfo de la Lepra fue con un gol de Álex Arce: a los 70 minutos, el futbolista paraguayo convirtió el tercer tanto del 5-1 en el Bautista Gargantini de Mendoza. El atacante de 30 años anotó por segunda vez en el certamen y por cuarta ocasión en el año, agregando 1 en Copa Argentina 2026 y 1 en Copa Libertadores 2026.

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El gol de Alex Arce en Independiente Rivadavia