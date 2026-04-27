Fútbol Internacional
27 de abril de 2026 - 09:47

Video: El gol de Alex Arce en el 5-1 de Independiente Rivadavia

Álex Arce (9), futbolista de Independiente Rivadavia, celebra un gol en el partido frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la fecha 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Argentina en el estadio Bautista Gargantini, en Mendoza, Argentina.
Álex Arce (9), futbolista de Independiente Rivadavia, celebra un gol en el partido frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la fecha 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Argentina en el estadio Bautista Gargantini, en Mendoza, Argentina.csir.oficial

Independiente Rivadavia goleó 5-1 a Gimnasia de Mendoza por la fecha 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Argentina.

Por ABC Color

Independiente Rivadavia ganó el clásico mendocino contra Gimnasia y Esgrima por la fecha 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Argentina. El triunfo de la Lepra fue con un gol de Álex Arce: a los 70 minutos, el futbolista paraguayo convirtió el tercer tanto del 5-1 en el Bautista Gargantini de Mendoza. El atacante de 30 años anotó por segunda vez en el certamen y por cuarta ocasión en el año, agregando 1 en Copa Argentina 2026 y 1 en Copa Libertadores 2026.

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El gol de Alex Arce en Independiente Rivadavia

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