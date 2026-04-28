El Brighton construirá el primer estadio exclusivo para su equipo femenino

El Brighton & Hove Albion decidió dar un golpe de autoridad en la mesa del fútbol internacional. El club del sur de Inglaterra ha presentado oficialmente los planos de una infraestructura sin precedentes en el continente: un estadio de última generación dedicado íntegramente a su sección femenina.

Un puente hacia el futuro del fútbol

El nuevo feudo de las “Seagulls” tendrá capacidad para 10.000 aficionados y estará ubicado estratégicamente en las inmediaciones del Amex Stadium, sede del equipo masculino. Ambos recintos estarán físicamente unidos por un puente, simbolizando la integración y la igualdad de condiciones entre ambas secciones.

Zoe Johnson, directora de la sección femenina, no ocultó el entusiasmo ante la envergadura de la obra al definirlo como un proyecto emocionante y pionero tanto en el Reino Unido como en Europa. Según Johnson, este paso es vital para las aspiraciones internacionales del club, ya que les permitirá competir de forma regular tanto en la Women’s Super League como en las competiciones europeas.

Un modelo de infraestructura con solo tres referentes mundiales

Con la finalización de la obra prevista para la temporada 2030-2031, el Brighton se unirá a un club extremadamente exclusivo a nivel global. Hasta el momento, solo existen precedentes similares en Estados Unidos, con el Kansas City Current, que ya utiliza el CPKC Stadium, y el Denver Summit, que tiene proyectada su inauguración para el año 2028.

El dueño del club, Tony Bloom, subrayó que esta inversión refuerza la proyección a largo plazo y demuestra que el equipo femenino es esencial para el crecimiento del deporte. Bloom destacó que contar con instalaciones propias permitirá atraer más talento de élite, mejorar el desarrollo de las futbolistas y consolidar una base de aficionados propia en un entorno diseñado específicamente para ellas.

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El impulso definitivo tras la Eurocopa 2022

Este anuncio no es un hecho aislado, sino que aprovecha la enorme inercia generada tras la conquista de la Eurocopa por parte de Inglaterra en 2022. El crecimiento del fútbol femenino inglés ha multiplicado la inversión en todos los ámbitos, provocando que clubes como el Chelsea o el Arsenal trasladen sus partidos de liga a estadios emblemáticos de gran capacidad como Stamford Bridge o el Emirates Stadium.

Además de la infraestructura, la liga inglesa ha liderado cambios sociales significativos, como la adaptación de las equipaciones con pantalones oscuros para mayor comodidad de las jugadoras durante la menstruación. El proyecto del Brighton complementa esta evolución ofreciendo una experiencia de alta categoría desde las etapas formativas y estimulando la asistencia de un público familiar con zonas diseñadas exclusivamente para los más jóvenes.

Fuente: AFP