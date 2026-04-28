Fútbol Internacional
28 de abril de 2026 a la - 08:55

Tebas: “Cualquier cosa se denuncia por parte del Real Madrid”

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Madrid, 28 abr (EFE).- El presidente de Laliga española, Javier Tebas, ha afirmado este martes que “cualquier cosa se denuncia por parte del Real Madrid”, al criticar la postura del club blanco en el marco del modelo de organización de la competición, durante un acto contra el racismo en Madrid.

Por EFE

Tebas ha señalado que existen diferencias profundas entre distintas formas de entender la gestión del fútbol profesional y ha defendido el sistema basado en la coordinación entre clubes, un modelo que “hace mucho más grande la competición y mucho más grande al Madrid”.

El dirigente ha enmarcado el conflicto en un choque estructural de modelos y ha añadido que “esos modelos son tan diferentes que es muy difícil entenderlos”, en referencia a la distancia entre el club blanco y el resto de clubes.

Ha reiterado además que las discrepancias no responden a cuestiones puntuales, sino a diferencias de fondo sobre la organización del fútbol profesional en España y Europa.

Tebas ha participado en la presentación de la Red de Ciudades LALIGA, una iniciativa contra el odio en el deporte impulsada junto a las administraciones locales, que busca reforzar la colaboración entre Ayuntamientos y clubes para combatir el racismo, la xenofobia, el bullying y otras conductas de odio en el deporte.