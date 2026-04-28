Tebas: “Cualquier cosa se denuncia por parte del Real Madrid”

Tebas ha señalado que existen diferencias profundas entre distintas formas de entender la gestión del fútbol profesional y ha defendido el sistema basado en la coordinación entre clubes, un modelo que “hace mucho más grande la competición y mucho más grande al Madrid”.

El dirigente ha enmarcado el conflicto en un choque estructural de modelos y ha añadido que “esos modelos son tan diferentes que es muy difícil entenderlos”, en referencia a la distancia entre el club blanco y el resto de clubes.

Ha reiterado además que las discrepancias no responden a cuestiones puntuales, sino a diferencias de fondo sobre la organización del fútbol profesional en España y Europa.

Tebas ha participado en la presentación de la Red de Ciudades LALIGA, una iniciativa contra el odio en el deporte impulsada junto a las administraciones locales, que busca reforzar la colaboración entre Ayuntamientos y clubes para combatir el racismo, la xenofobia, el bullying y otras conductas de odio en el deporte.