Julio Enciso: “Tenemos la oportunidad maravillosa de jugar una semifinal”

La expectativa es máxima, especialmente por ver en acción a la “Joya” paraguaya, Julio Enciso, quien llega como una de las piezas fundamentales del esquema galo para intentar romper el cerrojo de Vallecas y encaminar el pase a la gran final.

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El atacante paraguayo fue el encargado de transmitir el sentir del vestuario en la previa. A pesar de la reciente eliminación de la Copa de Francia, la “joya” se mostró resiliente y convencido del potencial que tiene el equipo para dar el golpe en territorio español. “La verdad que, como todos nosotros, tristes; pero también ya olvidamos el partido. Perdimos, pero nada, creo que dimos todo, eso es lo importante. Ahora, tenemos la maravillosa oportunidad de jugar una semifinal de la Conference League, que por algo estamos aquí; somos un equipo muy fuerte también. Como dije, tengo compañeros de mucha calidad que pueden hacer mucha diferencia y nada, buscaremos ganar el partido de mañana y dejar en manos de Dios”.

Gary O'Neil & Julio Enciso se sont présentés face aux médias à la veille d'affronter le @RayoVallecano 🎙️ pic.twitter.com/GfEIt8OrGs — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) April 29, 2026

Gary O’Neil apuesta a la frescura de su plantel

El estratega del Estrasburgo, Gary O’Neil, analizó el contexto del encuentro con cautela, reconociendo la fortaleza del Rayo cuando juega ante su gente, pero subrayando que su equipo llega en óptimas condiciones físicas gracias a una gestión inteligente de las cargas. “Las cosas pueden pasar y perder el partido es parte y parcela de estar en la Copa. Mañana llegaremos con mucha confianza, pero respeto por Rayo: son un buen lado, juegan de una manera muy difícil, especialmente en casa. Su récord en casa es mucho mejor que fuera de casa, así que respetamos a ellos por lo que hacen”.

O’Neil hizo especial énfasis en la capacidad de su plantel para pasar página tras la derrota ante el Nice y destacó que, a excepción del incansable Enciso, el resto del grupo llega con las “piernas frescas” para la batalla. “Mañana nos centraremos en el partido. Olvidamos a Nice; perdimos. Vamos a Lorient, hicimos una maravillosa partida para ganar con muchos cambios. Mañana tenemos un grupo que es fresco porque hemos podido rotar; tenemos un grupo fresco que está listo para ir de nuevo, aparte de Julio Enciso. Julio tuvo que jugar ambos, pero la mayoría de los demás han tenido un descanso”.

Finalmente, el técnico dejó claro que el equipo está mentalizado para el ambiente hostil y el nivel de exigencia que propondrá el conjunto madrileño en este primer capítulo de la serie. “Así que no, tenemos un equipo fresco, estamos listos para ir; los jugadores están en un buen lugar, entienden lo que será el test mañana. Ahora solo tenemos que asegurarnos de que cuando llegue, estaremos listos”.