Fútbol Internacional
29 de abril de 2026 a la - 18:55

Diego Simeone: “En una semifinal de Champions un penal tiene que ser claro para pitarlo”

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, antes del comienzo del partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones que Atlético de Madrid y Arsenal FC disputan este miércoles en el estadio Metropolitano. EFE/Kiko Huesca
El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, antes del comienzo del partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones que Atlético de Madrid y Arsenal FC disputan este miércoles en el estadio Metropolitano. EFE/Kiko Huesca Kiko Huesca

Diego Pablo Simeone (56 años), entrenador del Atlético de Madrid, manifestó, tras el empate (1-1) contra el Arsenal en la ida de las semifinales de la Champions League, preguntado por el penal señalado contra su equipo, que dio lugar al 0-1 y sobre el segundo, que fue rectificado por el árbitro al visionar el monitor del VAR, que “en una semifinal de champions para pitar un penal tiene que ser claro”.

Por David Rolón

“Para cobrar un penal en semifinales de Champions tiene que ser un penal claro, no un contacto mínimo”, declaró Simeone a Movistar+

El técnico declaró, sobre las molestias de Julián Álvarez, que abandonó el partido cojeando que “le harán pruebas”.

“Esperemos que sea lo menos posible. Soy optimista”. También habló de Giuliano, que fue sustituido por molestias físicas.

“Hay un contacto. Tuvo un golpe sobre la cintura. Esperemos sea poco”. y sobre Sorloth.

“Alex dijo que le molestaba un poco la pierna y le reservamos. Esperamos que no sea nada”.

Sobre el partido, indicó: “No creo en la fortuna. Se trata de tener más o menos contundencia. El primer tiempo fueron ellos mejor en la tenencia de la pelota, pero con pocas ocasiones. Fue un tiempo parejo. Ellos son un muy buen equipo. Van primeros en la Premier”.

“En el segundo tiempo fue bueno para nosotros. Tuvimos nuestras ocasiones para poder ganarlo, pero no tuvimos contundencia. Ellos bajaron un poco su intensidad. Nosotros crecimos en nuestro orden para jugar la pelota. Empezamos a jugar mucho mejor y aparecieron las ocasiones de Griezmann y Lookman”. EFE