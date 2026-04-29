Julio Enciso llegó a Madrid para las semifinales de la Conference

Julio Enciso y Racing de Estrasburgo aterrizaron en España en la víspera de la primera semifinal de la Conference League 2025-2026. El futbolista paraguayo y los Blanquiazules visitan al Rayo Vallecano con el objetivo de triunfar y regresar a Francia con ventaja en la serie. El partido es el jueves 30 de abril, a las 16:00, en el Vallecas de Madrid.

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Los franceses son favoritos en la serie y uno de los candidatos a conquistar el título junto al Crystal Palace. En el certamen, ganaron la Fase Liga con 16 puntos y accedieron directamente a los octavos de final, ronda en la que eliminaron al Rijeka (2-1 y 1-1). En cuartos de final, remontaron al Mainz luego de perder 2-0 en la ida y golear 4-0 en la vuelta con asistencia y gol de Enciso.

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Julio Enciso y el único título que puede ganar

La Conference League es el único título que Julio Enciso puede conquistar antes del Mundial 2026 tras perder con Niza las semifinales de la Copa de Francia. En caso de clasificar a la definición del tercer torneo de clubes más importante d UEFA, Racing medirá al ganador de Crystal Palace vs. Shakhtar Donest el miércoles 27 de mayo, a las 16:00, en el Red Bull Arena de Leipzig.