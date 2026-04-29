Peñarol busca su primera alegría en la Libertadores ante Corinthians en Brasil

El equipo brasileño, sólido líder de la zona con puntaje ideal, busca encarrilar su clasificación a los octavos de final frente a un once uruguayo que ocupa la tercera posición con apenas un entero.

Sin embargo, el historial le guiña el ojo al conjunto charrúa: de las diez ocasiones en las que ambos se vieron las caras, la balanza se inclina levemente a su favor con 4 victorias frente a 3 triunfos brasileños y 3 empates.

La última vez que se cruzaron fue durante la Copa Sudamericana de 2021. En aquella edición, el Carbonero venció al Corinthians con autoridad: un 2-0 en Brasil y un 4-0 como dueños de casa.

Pese a los antecedentes, el panorama actual no es tan auspicioso para la visita, ya que, bajo comando del técnico Fernando Diniz, el Timão aún no sabe lo que es perder.

Apenas tres semanas después de ser confirmado entrenador, Diniz acumula no solo su sexto partido invicto, sino también su sexto encuentro consecutivo sin sufrir goles.

Desde la llegada del nuevo equipo técnico, el equipo escaló dos posiciones en la tabla del Campeonato Brasileño y ahora se ubica decimocuarto, fuera de la zona de peligro.

Del otro lado, el equipo de Diego Aguirre llega golpeado tras dejar pasar una nueva oportunidad en el ámbito local al caer ante Wanderers el domingo pasado, una derrota dolorosa que no solo acentuó las dudas sobre el funcionamiento del equipo, sino que sirvió en bandeja el título a Racing, que se consagró campeón del Torneo Apertura uruguayo con dos fechas de anticipación.

Para completar el panorama, el mediocampista ofensivo Leonardo Fernández se sometió hace pocos días a una cirugía en su rodilla derecha para tratar una rotura de ligamento cruzado que sufrió durante el partido ante Independiente Santa Fe por la primera fecha de la Libertadores, lo que deja al equipo sin su jugador número 10 por varios meses.

Desde ese partido el pasado 9 de abril, Peñarol no ha vuelto a sumar de a tres y el entrenador parece no conseguir diseñar un sistema alternativo que funcione sin su eje central.

La actividad del grupo E se pone en marcha este miércoles en Buenos Aires con el enfrentamiento entre Platense y Santa Fe, un partido que comenzará a definir el rumbo de la zona.