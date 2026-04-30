Cocoliso González, resta en Independiente del Valle

El Cocoliso González se lesionó en el partido ante Libertad de Paraguay en el que anotó un triplete para la histórica victoria 3-2del conjunto del Valle en el Grupo H de la Copa Libertadores.

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Su técnico, el uruguayo Joaquín Papa, podría darle descanso no solo a él, sino también a otras figuras del equipo.

En su regreso al torneo local, el cuadro negriazul buscará estirar la ventaja que mantiene en la cima, con 25 puntos, ante un rival exigente como Universidad Católica, que es segundo con 22 unidades y tiene mejor diferencia de goles.

En la ronda anterior, Independiente venció 2-1 a Leones del Norte, mientras que Católica cayó sorpresivamente 1-0 en su visita al colista Manta.

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Por su parte, Aucas, tercero en la clasificación con 19 puntos, cerrará la jornada del viernes con su visita a Libertad de Loja, que acumula siete partidos sin ganar, una de sus peores rachas, que lo tiene penúltimo con 10 unidades.

El Aucas seguirá echando de menos a su máximo goleador, el boliviano Bruno Miranda, autor de seis tantos en el torneo, debido a una lesión.

Entretanto, Barcelona de Guayaquil, también con 19 puntos pero con menor diferencia de goles que Aucas, volverá a la Liga Pro frente al Manta, tras su derrota como local el miércoles ante Universidad Católica de Chile por la Copa Libertadores. Mientras que Liga Deportiva Universitaria de Quito buscará revancha luego de su caída ante el argentino Lanús en la Libertadores, cuando enfrente a Guayaquil City, que atraviesa un buen momento con cuatro victorias consecutivas.

Partidos de la 12ª fecha de la liga profesional ecuatoriana:

Viernes: Universidad Católica-Independiente del Valle (18:30 de Paraguay) y Libertad-Aucas (21:00).

Sábado: Deportivo Cuenca-Técnico Universitario (16:00); Liga Deportiva Universitaria de Quito-Guayaquil City (18:30) y Barcelona-Manta (21:00).

Domingo: Macará-Orense (15:00); Delfín-Mushuc Runa (17:30) y Leones del Norte-Emelec (19:00). EFE