Corberán, sobre el Atlético: “Siempre espero al rival en su mejor versión”

“Uno siempre tiene que pensar en sí mismo y siempre espero la mejor versión del equipo que nos vamos a enfrentar. El Atlético de Madrid es un equipo que siempre te va a exigir, es competitivo, en los últimos diez años el Valencia solo ha ganado en una ocasión contra ellos en Mestalla. Eso te habla de la exigencia y esa es la mentalidad con la que vamos a jugar”, dijo este jueves en la previa.

En ese sentido, el míster valencianista dijo que espera “un partido muy competitivo entre dos de los clubes más importantes del fútbol español”. “Vi el partido de ayer, el del Elche, Sevilla... Para ver sus comportamientos y los detalles de los jugadores. Vienen de una victoria en LaLiga, el día del Sevilla me gustó pese al resultado. Vi un equipo jugando con atrevimiento y soltura ofensiva. El día del Elche el penalti y expulsión condicionó el partido”, analizó.

Asimismo, el técnico no quiso hacer referencia a posibles rotaciones del equipo madrileño: “Todo lo que tiene que ver en un partido depende de la mentalidad. Estamos centrados absolutamente en nosotros y no en el rival”.

“Es un gran equipo, uno de los cuatro mejores equipos de Europa, con plantilla configurada para jugar en tres competiciones. Somos muy conscientes de la exigencia, sin especular, esperando lo mejor del rival y de nuestro equipo”, aseguró.

Por otro lado, Corberán apuntó que la preparación del partido es “sencilla” porque el Valencia se sigue jugando la vida: “39 puntos no son suficientes, el Valencia se sigue jugando la vida, ser conscientes de la situación solo nos puede ayudar”.

El preparador valenciano fue preguntado si considera que una victoria sellaría la permanencia del equipo, a lo que respondió: “Nunca pienso en lo que puede pasar, me centro en que nuestro equipo haga lo posible para conseguir los 42 puntos, en ganar y que nos acerque a un resultado que deseamos”

Preguntado sobre posibles renovaciones de cara a la próxima temporada, Corberán dijo que no piensa en “absolutamente nada” que sea de futuro, solo en "el futuro inmediato", que es el partido del Atlético de Madrid.

“Cuando el club da un paso al frente y está en una última parte de la negociación, me gusta hablar con el jugador. No hablé con (Justin) De Haas, no hablé con (Aliou) Dieng, pero es importante tener una conversación con el jugador. Yo no convenzo, convence el escudo del Valencia, la historia y el proyecto”, agregó.