El Rayo Vallecano golpea primero, derrotando en casa al Estrasburgo de Julio Enciso

El Rayo Vallecano cumplió con la premisa de su entrenador: golpear primero. En un Estadio de Vallecas que fue una caldera, el conjunto madrileño tomó la iniciativa desde el arranque bajo la dirección de Unai López y el equilibrio de Óscar Valentín. Sin embargo, se topó con un Racing de Estrasburgo extremadamente ordenado y rocoso.

El equipo francés, que contó con el paraguayo Julio Enciso durante los 90 minutos, planteó una defensa férrea que neutralizó gran parte de los intentos locales. El peligro del Rayo nacía principalmente por las bandas, con Ilias Akhomach e Isi Palazón buscando constantemente a un Alemao que se estrenaba como titular en esta instancia crucial.

Tras un primer tiempo de mucha fricción y pocas luces, el descanso revitalizó al Rayo. El equipo salió con una marcha más, obligando al portero Mike Penders a lucirse ante los disparos de Isi Palazón y Unai López.

La insistencia tuvo su recompensa a los 54 minutos. En un tiro de esquina ejecutado con precisión por Isi, Alemao se elevó más que todos para conectar un cabezazo cruzado que venció la resistencia francesa. El gol desató el delirio de más de diez mil aficionados que sueñan con la histórica final en Leipzig.

El gol cambió el guion del partido. El Estrasburgo se vio obligado a abandonar su postura conservadora y buscar a Emegha y Amo-Ameyaw, aunque sin éxito ante la solidez defensiva del Rayo. Por su parte, el equipo franjirrojo estuvo cerca de ampliar la diferencia con un cabezazo de Lejeune que la defensa visitante salvó milagrosamente sobre la línea.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aunque el Rayo intentó buscar el segundo hasta el pitazo final con remates de Pedro Díaz y el ‘Pacha’ Espino, el marcador no se movió más. El 1-0 le otorga al equipo español una ventaja mínima pero vital para el duelo de vuelta en territorio francés, donde se decidirá quién obtiene el billete a Alemania.

Resumen del partido

Ficha técnica:

Rayo Vallecano (1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarría; Óscar Valentín, Unai López (Gumbau, minuto 90+4); Ilias, Isi (Camello, minuto 88), De Frutos (‘Pacha’ Espino, minuto 88); y Alemão (Pedro Díaz, minuto 64).

Estrasburgo (0): Penders; Ouattara, Hogsberg, Omobamidele, Chilwell; Moreira, Doukoure, El Mourabet (Oyedele, minuto 90+5), Enciso; Emegha (Nanasi, minuto 83) y Godo (Amo-Ameyaw, minuto 68).

Gol: 1-0: minuto 54 Alemão.

Árbitro: Donatas Rumsas (Lituania).

Amonestó a Ciss (minuto 38), Ilias (74), Lejeune (76), Cárdenas (83) del Rayo.

Amonestó a El Mourabet (minuto 11), Emegha (45), Chilwell (74), Moreira (78) y Oyedele (minuto 90+7) del Estrasburgo.

Fuente: EFE