En Inglaterra hablan de "robo" al Arsenal

El diario británico "The Telegraph" abre la portada de su edición deportiva asegurando que el VAR fue "demasiado lejos", al revisar el supuesto pisotón sobre Eberechi Eze y sugerir al colegiado que revirtiera su decisión inicial de pitar penalti. "Al Arsenal le robaron", escriben en el subtítulo.

En el "The Times", uno de los más prestigiosos en territorio inglés, titulan "ni siquiera las decisiones sin sentido de la UEFA pueden arruinar una decente noche del Arsenal".

"De los tres penaltis que se pitaron, el que se anuló fue el que más debería haberse pitado", escribe el periodista de "The Times", que añade: "¿El penalti por mano a favor del Atlético se hubiese pitado en la Premier League? Probablemente no".

En la cadena británica BBC, explican que David Hancko "claramente caza con su bota a Eberechi Eze después de que este haya tocado la pelota".

"¿Suave? Absolutamente. ¿Un error claro y obvio (para que el VAR lo anulara). Basándose en otros incidentes de la UEFA, la decisión debería haber sido la del colegiado de campo".

Además, los expertos y comentaristas ingleses incidieron en que estas acciones perjudicaron al Arsenal.

Ian Wright, una de las mayores leyendas 'Gunners', puso una captura de la acción de Hancko y Eze en sus redes sociales, acompañada de la frase "al equipo de casa se lo hubiesen pitado.

El exmadridista Steve McManaman, que comentó el partido en la televisión británica TNT Sports, se quejó del comportamiento de Diego Simeone y sus presiones a los árbitros y lo calificó de terrible. "Ha sido lamentable", añadió.