La costarricense Valeria del Campo le da a Monterrey empate en casa del Cruz Azul

Del Campo anotó por las regias, en tanto la nigeriana Uchenna Kanu empató por el cuadro de casa.

En un duelo de lucha en mitad de la cancha, en el que ambos cuadros tuvieron varias oportunidades de anotar, Del Campo anotó en el minuto 17, al tocar a puerta en un tiro de esquina.

Las Azules se volcaron al ataque en busca de la igualada; merodearon en el área rival, pero se encontraron con un rival buen plantado atrás que se confirmó como el cuadro con la mejor defensa en el torneo.

En la segunda parte Cruz Azul tuvo la posesión de la pelota, aunque careció de puntería y fue en el 89 que empató vía penalti. Del Campo cometió una falta en el área y provocó el disparo desde los 11 metros, con el que Kanu hizo el 1-1.

El sábado Monterrey recibirá a las celestes en el partido de vuelta de la serie.

Este miércoles, el América de la centrocampista española Irene Guerrero visitará al Juárez FC de la atacante guatemalteca Aisha Solórzano, en un duelo en el que las azulcremas son favoritas, siempre y cuando muestren su mejor fútbol ante un rival con el que empataron en la fase regular.

El jueves, el Tigres UANL de la campeona mundial española Jenni Hermoso se meterá en el estadio del Toluca, en un esperado duelo en el que se verán las caras las dos mejores goleadoras del campeonato, la francesa Eugenie Le Sommer, del Toluca, y Diana Ordóñez, de las 'Amazonas'.

Antes, el Pachuca de la 'Pichichi' Charlyn Corral visitará a las Chivas de Guadalajara.