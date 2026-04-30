La FIFA cierra filas con Infantino entre tensiones políticas y el foco en el Mundial 2026

Uno de los momentos más delicados fue la decisión del organismo de no sancionar a Israel por la participación de clubes basados en asentamientos ilegales en Cisjordania, tras una solicitud de la Federación de Palestina.

La FIFA justificó su postura al considerar que el estatus jurídico del territorio es "una cuestión no resuelta y altamente compleja".

La decisión provocó las críticas del presidente palestino, Jibril Rajoub, que anunció un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo y denunció "vulneraciones sistemáticas", mientras que el intento de Infantino de escenificar un gesto de reconciliación entre representantes israelíes y palestinos derivó en un tenso intercambio sobre el escenario.

Infantino se esforzó por evitar polémicas durante la reunión y aprovechó el inicio de su discurso inaugural para despejar una de las grandes incógnitas de las últimas semanas al asegurar que la selección de Irán jugará el Mundial que se disputará en junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá.

"Por supuesto, Irán va a jugar en los Estados Unidos de América. El motivo es muy sencillo. Tenemos que unirnos y acercarnos a la gente. La FIFA une al mundo. Tenemos que recordar siempre que hay que ser positivos", dijo.

Sin embargo, la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán añadió otra arista política al congreso. Aunque Infantino y la FIFA mantienen que la selección iraní participará en el torneo, el organismo futbolístico también ha reconocido que el acceso de su personal dependerá de las políticas migratorias de los países anfitriones.

Además, la delegación iraní no asistió finalmente a la reunión tras denunciar insultos en el aeropuerto de Toronto en un contexto de tensiones derivadas del conflicto bélico.

Sobre las razones de la ausencia de la delegación de Irán en Vancouver, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá remitió a EFE al Ministerio de Inmigración que, a última hora del jueves, todavía no había explicado lo sucedido en Toronto.

El congreso también evidenció el respaldo internacional a Infantino. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) anunció el miércoles su apoyo unánime a su reelección para el periodo 2027-2031, sumándose a la petición previa de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), en un momento clave antes del Mundial de 2026, el primero con 48 selecciones.

En su discurso ante el pleno del congreso, Infantino defendió que la FIFA atraviesa “su mejor momento” tras una década de reformas, con mayores niveles de transparencia y crecimiento económico.

Destacó que los ingresos han superado los 14.000 millones de dólares en el ciclo actual y subrayó el impacto global del fútbol, cifrado en 300.000 millones de dólares, así como el aumento de inversiones en desarrollo y el impulso al fútbol femenino.

El presidente de la FIFA también intentó acallar las críticas de aquellos que han denunciado los elevados precios de las entradas para el Mundial 2026, al afirmar que la organización ha recibido 500 millones de peticiones de entradas y que el 90 % del aforo ya está vendido.

"Hay entradas caras, pero también asequibles", dijo el dirigente suizo.