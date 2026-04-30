Trump muestra su conformidad para que Irán juegue el Mundial en Estados Unidos

"Gianni (Infantino) es fantástico. Es amigo mío, y hablamos del asunto; me dijo: 'Haz lo que quieras. Puedes aceptarlos. Puedes no aceptarlos. No tienes por qué tenerlos (en el país)'", aseguró Trump en un acto celebrado en la Casa Blanca.

El republicano respondió de este modo al ser informado de que, pocas horas antes, Infantino había confirmado que, pese a la guerra iniciada por EE.UU. contra la república islámica en febrero, Irán tomará parte en la Copa del Mundo.

"Bueno, si Gianni lo ha decidido, entonces me parece bien", aseguró al enterarse del anuncio realizado este jueves en el 76 Congreso de la FIFA celebrado en la ciudad canadiense de Vancouver.

"Probablemente tengan un buen equipo. ¿Lo tienen? ¿Saben si lo tienen? Yo no tengo ni idea. De hecho, resultaría difícil de creer", bromeó a continuación Trump.

Al ser preguntado sobre que pasaría si la selección iraní acaba ganando el torneo, Trump replicó: "Bueno, si ganan tendremos que preocuparnos de eso".

Pese al anuncio de Infantino, la federación de Irán no estuvo presente en el congreso de la FIFA. Se esperaba la presencia del presidente de su federación, Mehdi Taj, pero, según informó la agencia de noticias Tasnim, tuvo que regresar a Irán junto al resto de su expedición por "el comportamiento inapropiado de los funcionarios de inmigración" del aeropuerto de Toronto.

Irán alcanzó la clasificación tras liderar el grupo A en la tercera ronda de la fase de clasificación de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y en en el Mundial está encuadrada en el grupo G con tres partidos, previstos en Los Ángeles (frente a Nueva Zelanda y Bélgica) y en Seattle (ante Egipto).

Sin embargo, su participación en el torneo se complicó por la escalada bélica iniciada el pasado mes de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán. A principios de marzo, Mehdi Taj aseguró desconocer si su selección podría disputar los partidos del Mundial tras los bombardeos estadounidenses e israelíes sobre su país.

El ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, llegó a asegurar que el combinado persa no participaría en el Mundial 2026 e Infantino ha querido tranquilizar los ánimos asegurando que el equipo disputará sus partidos de fase de grupos en EE.UU., tal y como estaba previsto.

Recientemente, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, indicó que no habrá problema para autorizar la entrada al país de la selección iraní, pero apuntó que no se permitirá el acceso de personal técnico de la federación de la república islámica que, según Washington, tiene lazos con la Guardia Revolucionaria.