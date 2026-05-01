Alavés-Athletic, un derbi entre el caos de la permanencia

El Athletic viaja con el objetivo de sumar tres puntos que le sirven para un doble objetivo: por un lado cerrar de una vez por todas la permanencia que el vestuario rojiblanco no da por cerrada y, de paso, optar a una plaza europea que todavía tiene al alcance.

La última derrota en el Metropolitano, ante el Atlético de Madrid, ha dejado al equipo con un colchón de siete puntos por encima del descenso y a tres de Europa a cinco jornadas para que acaba la Liga.

Unas referencias que en cualquier otra temporada ilusionarían con Europa, pero que en la actual, con lo poco que ofrece el equipo y los mensajes que se transmiten, invitan a poco más que centrar el foco en alcanzar de una vez por todas esa barrera de los 42 puntos, quizás 43, que en teoría disiparían cualquier problema.

De cara al once que puede presentar Ernesto Valverde en el será su partido 500 en el banquillo rojiblanco, la única variante que parece segura respecto a la última jornada es el regreso al centro del campo de Mikel Jauregizar, que se perdió por sanción el choque frente al Atlético de Madrid, en lugar de Alejandro Rego.

Además, Laporte y Sancet tienen también opciones de volver al once, el central internacional en lugar de Vivian o Paredes y el medio punta por Unai Gómez. En la convocatoria, con todos los futbolistas disponibles, Valverde ha dejado fuera a Prados, Maroan y Egiluz.

Todavía quedan once equipos implicados en la lucha por la salvación entre los que se encuentran rojiblancos y albiazules que se miden en Vitoria, donde se volverá a vivir una fiesta entre las dos aficiones, que llenarán el estadio.

Los vitorianos llegan a este duelo con más urgencias que su rival a pesar de la remontada ante el Mallorca hace seis días.

Esto permitió a los babazorros afrontar esta jornada con dos puntos de ventaja sobre la zona roja que marca el Sevilla.

En la retina de los alavesistas queda la lejana victoria en San Mamés después de 20 años y ahora su siguiente reto es ganar los dos partidos de liga a su rival bilbaíno por primera vez en la historia.

Para ello, Quique Sánchez Flores, técnico local, no podrá contar con jugadores importantes como Facundo Garcés, sancionado por la FIFA o los lesionados Carlos Protesoni y Lucas Boyé.

La baja del delantero argentino pone el foco en Ibrahim Diabate, llegado en el mercado de enero, que ha tenido pocas oportunidades pero que ya le hizo un gol a la Real Sociedad en el otro derbi vasco.

Entre los objetivos del técnico madrileño está el intentar mantener la portería a cero, algo que no sucede en liga desde el 6 de diciembre, precisamente en otro clásico que finalizó 1-0 ante la Real.

No obstante, los vitorianos se agarran a la fuerza de Mendizorroza y al gran momento de Toni Martínez, uno de los delanteros más en forma del momento en este campeonato.

Alavés: Sivera; Ángel, Jonny, Tenaglia, Parada, Rebbach; Blanco, Ibáñez, Guridi; Toni y Ibrahim.