Eibar y Málaga, duelo trascendental para entrar entre los seis primeros por el ascenso

En estos momentos, el Eibar es séptimo con 61 puntos, los mismos que tiene el Burgos, sexto y que es el que estos momentos ocupa la última posición que da acceso a tomar parte en la promoción, mientras que el Málaga es octavo con 60 puntos y a sólo uno de la sexta plaza.

Es por ello que los tres puntos que se ponen en juego son tan importantes para los dos equipos que abrieron la temporada 2025-2026 en agosto en Málaga, donde empataron a un gol.

También estará en juego el coeficiente de goles entre ambos de cara a un hipotético desempate al final de la competición regular.

San José recuperará para este encuentro al asturiano Sergio Álvarez, una vez cumplido su partido de sanción por acumulación de cinco tarjetas amarillas. Es muy probable que vuelva al once inicial, lo que supondría relegar al banquillo a Olaetxea, que jugó la semana pasada en su lugar.

Otra buena noticia para los vascos es que, después de muchas jornadas alejados de la convocatoria por sendas lesiones, regresan a la lista Toni Villa y Juan Bernat.

Los que no podrán estar por seguir lesionados son Marco Moreno, Peru Nolaskoain y Jon Guruzeta.

Por parte visitante, el Málaga, tras la derrota ante el Castellón (2-3) que le ha situado en la octava posición con 60 puntos, visita al mejor equipo de la categoría como local y un estadio donde solamente ha ganado en una ocasión en 2016.

El Málaga ha perdido identidad y quizás presencia física por las numerosas lesiones de jugadores importantes como Dani Lorenzo y David Larrubia, lo que le ha condenado a dos derrotas consecutivas.

El técnico del Málaga, Juan Francisco Funes, recupera a los centrocampistas Rafa Rodríguez y Ramón Enríquez, que cumplieron un partido de sanción, cuenta con la baja del extremo Josue Dorrio por lesión y con la duda del delantero David Larrubia, quien lleva un mes ausente por un problema muscular y que no ha completado una semana de trabajo.

Funes perfila la alineación con la posibilidad de que mantenga los dos delanteros con Adrián Niño y Carlos Ruiz Chupete o regrese al sistema que viene empleando durante buena parte del campeonato con Joaquín y Lobete, en los extremos, ya que Larrubia, probablemente no esté disponible.

Eibar: Magunagoitia, Cubero, Jair, Arambarri, Arbilla, Sergio Álvarez, Javi Martínez, Corpas, Martón, Mada y Bautista.

Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Einar Galilea, Rafita; Joaquín, Izan Merino, Dotor, Aaron Ochoa; Niño y Chupete.