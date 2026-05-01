El América, a confirmar su carácter de favorito para avanzar a la semifinal ante Juárez

Las Águilas sufrieron en el partido de ida de los cuartos de final, el miércoles pasado, en el que apenas empataron 1-1 ante Juárez, una de las sorpresas del certamen, que clasificó por primera vez en su historia a la fase final.

El América, que entrena el español Ángel Villacampa, terminó el torneo en la cima de la clasificación, por lo que está llamado a vencer en el juego de vuelta de este sábado en su búsqueda el tercer título de su historia.

Durante la fase regular, el América se mantuvo invicto en casa, algo que pesará ante un Juárez que perdió cuatro partidos fuera de su estadio.

También el sábado, el Monterrey, que acabó en el segundo escalón del torneo, debe mostrar su jerarquía para eliminar al Cruz Azul, séptimo, para avanzar a la siguiente fase.

En el juego de ida de media semana estos equipos empataron 1-1, paridad que las Rayadas están obligadas a romper por la calidad de elementos como la española Lucía García, la costarricense Valeria del Campo o la colombiana Valeria Restrepo.

Los cuartos de final concluirán el domingo con dos partidos.

El Pachuca, de Charlyn Corral, buscará dar la vuelta a la desventaja de 2-1 que el Guadalajara les encajó en el primer choque.

Las Tuzas, que están a la caza del segundo título de su historia, deberán exhibir el porqué terminaron la fase regular como la ofensiva más productiva, con 46 goles, algo que no será sencillo ante la segunda defensa menos goleada.

Las Chivas, que entrena el español Antonio Contreras, ha demostrado su capacidad para esperar a sus rivales dentro de su terreno, para luego liquidarlos con certeros contragolpes que lidera su goleadora Alicia Cervantes.

En el otro partido dominical, el campeón Tigres UANL, el equipo más ganador de la liga femenina, con siete campeonatos de 16 disputados, intentará remontar el 2-1 adverso que se llevó en el juego de ida ante el Toluca del pasado jueves.

- Partidos de vuelta de los cuartos de final del torneo de Clausura femenino del fútbol mexicano:

Sábado 02.05: América-Juárez FC y Monterrey-Cruz Azul.

Domingo 03.05: Tigres UANL-Toluca y Pachuca-Guadalajara.