El Atlético rebasa los 160.000 socios

“De esos más de 160.000 socios (presentes en todas y cada una de las provincias españolas, así como en un total de 61 países distintos), el 76 por ciento son hombres y 24 por ciento son mujeres, un porcentaje este último que incrementa año tras año”, especificó el club rojiblanco.

Además, un 34 por ciento vive en Madrid capital; un 35 en otros municipios de la Comunidad de Madrid; el 28 en otras provincias españolas y el 3 en el extranjero, según los datos facilitados por el Atlético de Madrid.

Un 46 por ciento de los socios del conjunto madrileño “tiene menos de 30 años”, de los que el 16 por ciento son niños, hasta trece años, y el 30 por ciento se sitúa en la franja entre los 14 y los 30 años.

En el resto de edades, el 12 por ciento tiene entre 31 y 40 años, el 14, de 41 a 50 años; el 16, de 51 a 60 años y el 12 más de 60 años.

“El más veterano de todos es Pedro Palmero, nuestro socio número 1, quien se dio de alta el 8 de octubre de 1940, tiene 95 años y acumula 85 años de antigüedad ininterrumpida como socio rojiblanco”, explicó el Atlético.