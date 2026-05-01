El brasileño Jardine no cree que haya favoritos entre América y Pumas

"Un equipo que piensa que es favorito está más cerca de ser eliminado, por eso debemos estar listos para aprovechar el momento que nos toque. No hay favoritos en estos clásicos", dijo a periodistas.

El equipo de Jardine sacó el octavo y último puesto a la liguilla final.

Toluca solo ha perdido un partido en el certamen y América cayó seis veces.

"Debemos entrar en el nivel máximo de concentración. Estamos ilusionados de tener la oportunidad de estar en el camino de una final más", expresó.

Con Jardine en el banquillo América completó en 2024 un tricampeonato, pero en los últimos dos años a entrado un una prolongada fase irregular.

"Hemos tenido más alegrías, que malos ratos, cómo fue el tricampeonato. Es normal que tengamos críticas, nuestra afiliación es muy exigente, pero también es muy cariñosa. Ha sido un trabajo muy duro para llegar hasta aquí", puntualizó.

Jardine elogió a Pumas, cuya portería es ocupada por el costarricense Keylor Navas y es dirigido por Efraín Flores, quien en Colombia condujo al título al Atlético Nacional.

A Efraín no lo conozco tanto, pero lo felicito por lo que ha hecho este torneo. Estamos en lados opuestos y dispuestos para cada uno hacer su parte. Son dos partidos y normalmente quien domina debe lograr el pase. Pumas seguro tendrá sus momentos, pero nosotros debemos sacar ventaja en casa", concluyó el entrenador brasileño.