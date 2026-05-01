El Castellón quiere mantener el ritmo para subir directo ante un Córdoba lanzado

A falta de cinco partidos, y por tanto con quince puntos en juego, los albinegros, tras ganar al Burgos y Málaga, son cuartos y se encuentran a tres puntos del Almería, que es segundo. El Córdoba es décimo a siete del Eibar, que cierra la zona de promoción. No tiene por tanto apenas margen de error.

El Castellón recupera a Alberto Jiménez y a Beñat Gerenabarrena que se espera que regresen al equipo titular, así como a Douglas Aurélio. Pablo Hernández no tiene ninguna baja después de meses con ausencias por lesión o sanción.

Otras novedades podrían ser el regreso al once de Ronaldo Pompeu y Brian Cipenga, aunque las buenas actuaciones de jugadores como Pablo Santiago y Ousmane Camara hacen que haya dudas.

Por su parte, el Córdoba se desplaza a Castalia con el firme objetivo de prolongar su excelente dinámica de resultados y seguir acercándose a los puestos de privilegio, un reto que la plantilla blanquiverde afrontará mermada por las importantes bajas de Isma Ruiz, Adilson y Fomeyem.

El conjunto dirigido por Iván Ania aterriza en este exigente compromiso en su momento más dulce del curso, respaldado por una racha de cuatro triunfos seguidos que ha liberado anímicamente al vestuario y ha reforzado la confianza en el modelo de juego del equipo.

El preparador asturiano se verá obligado a recomponer su esquema habitual debido a los problemas físicos de Isma Ruiz, quien continúa ejercitándose al margen del grupo, sumando así su ausencia a las ya conocidas de Fomeyem y Adilson en una enfermería que condiciona notablemente la rotación.

Pese a estas adversidades, el cuerpo técnico mantiene intacta su confianza en el paso al frente de los jugadores menos habituales para sostener la vocación ofensiva del bloque, buscando una victoria a domicilio que consolide sus aspiraciones matemáticas en este tramo final del campeonato.

Castellón: Matthys; Mellot, Alcázar, Brignani, Alberto Jiménez; Barri, Gerenabarrena, Ronaldo; Cipenga, Calatrava y Camara.

Córdoba: Iker Álvarez; Albarrán, Alex Martín, Rubén Alves, Vilarrasa; Del Moral, Requena; Carracedo, Jacobo, Kevin Medina; y Adri Fuentes.