El Guadalajara derrota al Pachuca en la ida de cuartos de final del Clausura femenino

Los tantos del local fueron de Alicia Cervantes y Jasmine Casárez; por Pachuca anotó la española Andrea Pereira, de penalti.

Con su gol, Cervantes llegó a 161 tantos con el Guadalajara, con lo que se convirtió en la máxima anotadora histórica del equipo. Superó a Omar Bravo, que en su carrera con el equipo masculino anotó 160.

El Pachuca dominó los primeros minutos del juego con Charlyn Corral como principal generadora de juego ofensivo.

El asedio visitante se mantuvo ante el nerviosismo de la defensa de Chivas, que con apuros logró mantener el cero en su portería.

Guadalajara reaccionó en un contragolpe en una jugada por la izquierda, en la que Cervantes recibió el balón, llegó al pico del área, recortó hacia el centro y sobre la marca disparó preciso a poste contrario, lejos de la estirada de la guardameta Esthefanny Barreras para celebrar el 1-0 al minuto 35.

A tres minutos del final, el local se salvó del empate ya que un disparo de Corral se estrelló en el poste.

En el segundo tiempo el Pachuca mantuvo el dominio liderado por Charlyn Corral, quien no estuvo fina en la definición.

El Guadalajara repitió la dosis del primer lapso. Anotó el 2-0 en un contragolpe al minuto 59 en el que Natalia Villarreal centró al arribó de Jasmine Casárez, quien cabeceó, Barreras atajó, pero en el rebote Casárez definió con la derecha a la red.

El visitante rompió el cero al 75, gracias a un penalti que Cristina Ferral le cometió a Corral, el cual ejecutó Andrea Pereira para marcar el 2-1 al 78.

En el juego de vuelta entre estos equipos, el Pachuca recibirá al Guadalajara el próximo domingo.

Más tarde, el Toluca recibirá al Tigres, en el que juega Jenni Hermoso, monarca del mundo con España.

Los juegos de ida de los cuartos del final del Clausura arrancaron el miércoles pasado.

El América de la española Irene Guerrero, primer favorito al título, empató 1-1 en su visita al Juárez, quien disputa la primera fase final de su historia.

Y el Monterrey, en el que actúa la española Lucía García, igualó 1-1 en el estadio del Cruz Azul gracias a un gol de la costarricense Valeria del Campo.