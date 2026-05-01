Fútbol Internacional
01 de mayo de 2026 a la - 05:35

El Museo FIFA se prepara para el Mundial con una exposición interactiva

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Ginebra, 1 may (EFE).- El Museo FIFA de Zúrich abrirá el 20 de mayo una exposición interactiva sobre destrezas en el fútbol a modo de preparación para el Mundial 2026 que se inicia en poco menos de un mes, en la que los visitantes podrán emular los entrenamientos de sus ídolos.

Por EFE

Podrán poner a prueba sus aptitudes en velocidad, agilidad, coordinación y precisión, en diferentes pruebas basadas en las habilidades individuales de jugadores como Mbappé, Messi, Vitinha, Haaland, Vinícius Junior, Haary Kane o Haaland.

Se utilizarán sistemas de entrenamiento usados en el deporte profesional para medir y desarrollar el rendimiento, indicó el museo en un comunicado.

A modo de "descanso", habrá una sección dedicada a los estadios y las ciudades que acogerán el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, así como a las 48 selecciones participantes.

También se expondrán objetos de la colección oficial del museo, como una camiseta vestida por Haaland en el pasado Mundial de Clubes, o unas botas utilizadas por Vinícius Junior en la Copa del Mundo de Catar 2022.

La exposición se prolongará durante todo el verano e incluirá una vez comenzada la Copa del Mundo proyecciones de algunos partidos de la competición.

El museo llevará a cabo exposiciones y actividades paralelas en Miami (Estados Unidos), Vancúver (Canadá) y Hong Kong durante las semanas mundialistas.