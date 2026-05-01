El Museo FIFA se prepara para el Mundial con una exposición interactiva

Podrán poner a prueba sus aptitudes en velocidad, agilidad, coordinación y precisión, en diferentes pruebas basadas en las habilidades individuales de jugadores como Mbappé, Messi, Vitinha, Haaland, Vinícius Junior, Haary Kane o Haaland.

Se utilizarán sistemas de entrenamiento usados en el deporte profesional para medir y desarrollar el rendimiento, indicó el museo en un comunicado.

A modo de "descanso", habrá una sección dedicada a los estadios y las ciudades que acogerán el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, así como a las 48 selecciones participantes.

También se expondrán objetos de la colección oficial del museo, como una camiseta vestida por Haaland en el pasado Mundial de Clubes, o unas botas utilizadas por Vinícius Junior en la Copa del Mundo de Catar 2022.

La exposición se prolongará durante todo el verano e incluirá una vez comenzada la Copa del Mundo proyecciones de algunos partidos de la competición.

El museo llevará a cabo exposiciones y actividades paralelas en Miami (Estados Unidos), Vancúver (Canadá) y Hong Kong durante las semanas mundialistas.