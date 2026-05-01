El Valencia quiere aprovechar la 'Champions' del Atlético para acariciar la permanencia

El equipo valencianista, tras ganar al Girona, llega en duodécima posición de LaLiga EA Sports (Primera División española), con 39 puntos, a cinco del descenso. Una victoria le permitiría llegar a los 42, una cifra que en otros cursos aseguró la salvación, pero que está por ver si en este lo hace. El Atlético de Madrid, que llega sin apenas descanso y con bajas, es cuarto con 60 puntos.

Aunque Carlos Corberán aseguró que espera “la mejor versión” de su rival, en la alineación rojiblanca no jugará de inicio previsiblemente nadie, salvo el portero Jan Oblak, de los que empezaron el duelo del pasado miércoles contra el Arsenal ni de los que también comenzarán el choque de vuelta del próximo martes, además con las bajas en Valencia de Julián Alvarez y Giuliano Simeone, a los que se prevé listos para la semana que viene en Londres.

Tampoco están disponibles en Mestalla Alexander Sorloth, que estará en condiciones para el martes, ni José María Giménez, quien ya ultima su recuperación después de siete encuentros de baja por una lesión muscular, aparte de Pablo Barrios y Nico González, fuera de la ida y la vuelta ante el Arsenal y, entre medias, de la visita a Mestalla.

Entre todas esas ausencias, el once abre espacio para Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Thiago Almada, Álex Baena, Obed Vargas y Rodrigo Mendoza, en cuanto al primer equipo, más tres jugadores del filial, con cuatro como límite a la vez sobre el campo por normativa, que pueden ser Julio Díaz, Javi Boñar y Rayane Belaid o Iker Luque.

Porque el Atlético lo tiene todo hecho en Liga, cuarto y diez puntos por delante del Betis, quinto, con quince por disputarse, y porque el partido de este sábado está encajonado entre su prioridad única de aquí al término de la campaña: la clasificación para la final de la Liga de Campeones.

Cuando empiece el encuentro en Mestalla apenas habrán transcurrido 65 horas y 15 minutos después de la finalización del partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal, con empate a uno, y cuando termine sólo quedarán 76 horas y 45 minutos para el choque de vuelta en Londres.

Con el objetivo del pase a la 'Champions' vía Liga por decimocuarto año seguido casi hecho, la prioridad absoluta e inequívoca del Atlético es el Arsenal.

En el Valencia, Corberán podría recuperar a Eray Cömert después de perderse los dos últimos partidos mientras que la presencia de Lucas Beltrán es complicada por problemas en la rodilla.

Su técnico podría presentar un once similar al del pasado encuentro, con el mediocentro Pepelu como central para acompañar a Tárrega y con Unai Núñez en el lateral derecho para dar descanso al argentino Renzo Saravia. En el lugar de Beltrán, podrían entrar Ugrinic o Hugo Duro, con más posibilidades para el suizo, ya que Sadiq y Duro apenas han jugado juntos.

Los locales cumplirán su partido número 1.500 de Liga en Mestalla, el estadio con más encuentros disputados en Primera División.

Valencia: Dimitrievski; Unai Núñez o Saravia, Tárrega, Pepelu, Gayà; Luis Rioja, Guido Rodríguez, Javi Guerra, Ramazani; Ugrinic y Sadiq.

Atlético de Madrid: Oblak; Boñar, Le Normand, Lenglet, Julio Díaz; Molina, Obed Vargas, Mendoza, Rayane; Baena y Almada.

Árbitro: José Luis Munuera (C. Andaluz).