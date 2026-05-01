En jornada de clásicos y con Neymar en duda, el Palmeiras quiere consolidarse en la cima

Los dirigidos por el técnico portugués Abel Ferreira son primeros en la clasificación con 32 puntos. El Flamengo los sigue en la segunda posición con 26, los mismos que el Fluminense, que se ubica en la tercera plaza por diferencia de goles.

Pese a la ausencia del lateral izquierdo uruguayo Joaquín Piquerez y de los delanteros Paulinho y Vitor Roque, el Palmeiras confía en un triunfo este sábado en el Allianz Parque, cuyo césped sintético siempre ha sido un obstáculo para Neymar y cuya participación está en duda.

Además, al Palmeiras regresa el centrocampista Murilo tras suspensión y la ofensiva seguirá liderada por el colombiano Jhon Arias y el delantero argentino Jose Manuel 'Flaco' López.

El Santos, en cambio, sigue en una mala racha. Ocupa la decimoséptima posición, con 14 unidades, está en el grupo de los amenazados con el descenso y no ha ganado un partido como visitante en el torneo, mientras que el Palmeiras ya suma doce encuentros invicto.

Ambos conjuntos, sin embargo, llegarán desgastados al partido tras sus compromisos internacionales a mitad de semana, en los que el Palmeiras empató en Paraguay 1-1 con el Cerro Porteño en la Copa Libertadores y el Santos hizo lo propio en Argentina con el San Lorenzo en la Copa Sudamericana.

El domingo, el clásico carioca pondrá frente a frente a Flamengo y Vasco en el Maracaná.

El equipo más popular de Brasil, que quiere acortar la distancia con el Palmeiras, se enfrentará a un Vasco envalentonado tras golear por 3-0 al Olimpia en la Copa Sudamericana.

El Fluminense intentará ascender en la tabla cuando visite el domingo al Internacional, amenazado de entrar en la zona de descenso.

Sábado: Botafogo-Remo, Palmeiras-Santo, Vitória-Coritiba, Athletico Paranaense-Grêmio y Cruzeiro-Atlético Mineiro.

Domingo: Flamengo-Vasco, São Paulo-Bahía, Internacional-Fluminense, Chapecoense-Bragantino y Mirassol-Corinthians.