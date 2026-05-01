Guillermo Hoyos, conmovido por Messi: “No hay un día que no me emocione”

El banquillo del Inter Miami ha recuperado la sensibilidad y la mística. En la antesala de un nuevo derbi de Florida, el entrenador argentino Guillermo Hoyos abrió su corazón sobre lo que significa liderar el vestuario que encabeza el mejor jugador del mundo. Para el técnico, la experiencia trasciende lo estrictamente profesional.

Hoyos afirmó este viernes que entrenar a Lionel Messi “es una emoción” y aseguró que todos los días se siente agradecido por esa responsabilidad. “Es emoción. No hay un día que no me emocione”, confesó el preparador ante los medios, dejando claro que el factor emocional es el motor de su gestión en el club rosa.

El desafío de conquistar el Nu Stadium

A pesar de su buen presente deportivo, el Inter Miami tiene una deuda pendiente con su nueva fortaleza. Desde que estrenaron el Nu Stadium —su estadio permanente— el pasado 4 de abril, el equipo ha encadenado tres empates consecutivos. El choque de este sábado ante Orlando City aparece como la oportunidad de oro para romper esa racha y regalarle a la afición la primera victoria en casa propia.

Sobre este compromiso clave, el entrenador fue contundente respecto al ánimo de sus dirigidos: “Tenemos la ilusión, la esperanza y la fe de poder hacer un gran partido”, expresó Hoyos, quien ya suma dos victorias y un empate en sus tres presentaciones al frente del equipo.

Realidades opuestas en el Clásico de Florida

El contexto del partido muestra a dos equipos en polos opuestos de la tabla. El actual campeón de la MLS marcha segundo en la Conferencia Este con 19 puntos en diez jornadas, mientras que su eterno rival, el Orlando City, atraviesa una crisis de resultados que lo ubica en la penúltima posición de la conferencia, a 12 unidades de distancia de las “Garzas”.

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El inicio de una nueva era tras Mascherano

La llegada de Hoyos se produjo tras la salida “por motivos personales” de Javier Mascherano a mediados de abril. El “Jefecito” dejó el cargo luego de un arranque de temporada 2026 convulso, donde el gran objetivo del año se esfumó tras ser eliminados en octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Ahora, con un rumbo renovado y la motivación de su nuevo conductor, el Inter Miami busca dejar atrás la irregularidad inicial y transformar la presencia de Messi en un dominio absoluto dentro de la MLS.