Hancko y Llorente tampoco viajan a Valencia

Tanto Llorente como Hancko se entrenaron este viernes a menor ritmo durante la sesión en el Centro Deportivo de Majadahonda, tras la carga de partidos del primero y la reciente reaparición del segundo después de sufrir un esguince de tobillo.

Ninguno de los dos forma parte de la citación para Valencia, aunque se les espera listos para el duelo de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra en Arsenal del martes.

El club no ha informado de ninguna lesión de ninguno de los dos jugadores, que se han quedado fuera de una convocatoria con quince futbolistas del primer equipo: los porteros Jan Oblak y Juan Musso; los defensas Matteo Ruggeri, Nahuel Molina, Marc Pubill, Clement Lenglet y Robin Le Normand; los centrocampistas Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Obed Vargas, Alex Baena y Thiago Almada; y los delanteros Antoine Griezmann y Ademola Lookman.

Para completar la lista, Simeone ha llamado a nueve jugadores del filial de Primera Federación: el portero Salvador Esquivel, los laterales Javi Boñar y Julio Díaz, los centrales Dani Martínez y Aleksa Puric, el medio centro Javi Morcillo, los extremos Rayane Belaid e Iker Luque y el delantero Miguel Cubo.

Son baja Julian Alvarez, por un esguince de tobillo; Giuliano Simeone, por un golpe en la cadera; Alexander Sorloth, por unas molestias en los isquiotibiales; y Nico González, Pablo Barrios y José María Giménez, por lesiones musculares.