Inter Miami busca romper la maldición de su estadio; LAFC y Nashville pensando en Concacaf

Lionel Messi y compañía recibirán al Orlando City, su rival de la Florida, en el flamante Nu Stadium de Miami, donde hasta ahora solo han firmado empates ante Austin FC, New York Red Bulls y New England Revolution.

La oportunidad parece propicia para 'Las Garzas', ya que Orlando City atraviesa un inicio de temporada complicado: penúltimo en el Este, con solo siete puntos en diez partidos, tras la destitución del colombiano Óscar Pareja como entrenador.

Miami, por su parte, es segundo en la Conferencia Este con 19 puntos, a tres del líder, Nashville, que tiene un partido menos.

Además cuenta con Messi, que suma siete dianas en lo que va de campeonato, entre los máximos goleadores de la MLS.

El Nashville visitará el campo del Philadelphia Union, últimos en el Este con solo cinco puntos tras haber conquistado la temporada pasada la Supporters' Shield, título que distingue al mejor equipo de la temporada regular.

Pero los 'Boys in Gold' estarán con la cabeza puesta en su viaje a Nuevo León (México) del próximo miércoles, donde se medirán a los Tigres UANL en la vuelta de semifinales de la 'Concachampions' con la misión de remontar el 0-1 de la ida, obra de Ángel Correa.

También estarán pensando en el torneo continental los angelinos de LAFC, que el martes juegan en Toluca con un 2-1 a favor de la ida. Pero antes de su viaje a México, este sábado visitan al San Diego en jornada de liga.

Son Heung-min y compañía son terceros en el Oeste con 20 puntos, a siete del líder, los San Jose Earthquakes y a cuatro de los Vancouver Whitecaps.

San Jose cruzará el subcontinente para enfrentarse este sábado al Toronto , mientras que los Whitecaps visitan al LA Galaxy en una semana marcada por los rumores sobre la venta de la franquicia a un grupo inversor que pretende trasladarla a Las Vegas.

La jornada se cerrará este domingo con los duelos New York City-DC United y Austin-St. Louis.