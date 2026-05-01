Inter Miami y el desafío del Nu Stadium: ¿Llegará la primera victoria ante Orlando?

La mesa está servida para una jornada de fútbol de alta tensión en Estados Unidos. El foco principal apunta al sur de la Florida, donde el Inter Miami recibirá este sábado a su eterno rival, el Orlando City, con una misión impostergable: inaugurar el casillero de victorias en el flamante Nu Stadium.

Hasta el momento, la nueva fortaleza de “Las Garzas” ha sido territorio de tablas. Tres partidos disputados y tres empates consecutivos ante Austin FC, New York Red Bulls y New England Revolution. Sin embargo, el contexto parece ideal para que Messi y compañía den el golpe; Orlando City llega hundido en la penúltima posición del Este, con apenas siete puntos y todavía asimilando la reciente destitución de su técnico, Óscar Pareja.

Messi al acecho del liderato

El Inter Miami navega en la segunda posición de su conferencia con 19 unidades, acechando a tan solo tres puntos al líder Nashville. Gran parte de este presente se debe al estado de gracia de Lionel Messi, quien ya registra siete dianas en el certamen y se mantiene firme en la pelea por la bota de oro de la MLS.

La Concachampions condiciona la jornada

No todos los equipos tienen la mente puesta exclusivamente en la liga doméstica. Los dos grandes animadores de la temporada, Nashville y Los Angeles FC (LAFC), afrontan sus compromisos con una carga emocional y física adicional debido a sus compromisos internacionales en México.

Nashville, el actual puntero del Este, visitará a un desconocido Philadelphia Union que marcha último. No obstante, los “Boys in Gold” ya tienen las maletas hechas para viajar a Nuevo León, donde el próximo miércoles buscarán remontar el 0-1 ante los Tigres de Ángel Correa para meterse en la gran final continental.

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Por su parte, el LAFC de Son Heung-min visitará a San Diego en el plano local antes de defender su ventaja de 2-1 en Toluca el próximo martes. Los angelinos marchan terceros en el Oeste con 20 puntos, tratando de no perderle pisada al sorprendente líder, San Jose Earthquakes.

Rumores de mudanza y el cierre de la fecha

La liga también se ve sacudida por noticias extradeportivas. Los Vancouver Whitecaps visitarán al LA Galaxy en medio de una tormenta de rumores que apuntan a la venta de la franquicia y su posible traslado a Las Vegas, un movimiento que podría cambiar el mapa de la MLS.

Finalmente, la acción se completará con el cruce entre San Jose y Toronto, mientras que el domingo bajará el telón con los enfrentamientos entre New York City ante DC United y el duelo entre Austin y St. Louis.