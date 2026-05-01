Inter, preparado para el festejo en la Serie A de Italia

El destino del Scudetto está completamente en manos del Inter, ya que, con cuatro partidos por disputar, aventaja en 10 puntos al Napoli, que visita al Como el sábado por la tarde.
Independientemente de lo que haga el Napoli, el Inter sabe que una victoria sobre el Parma el domingo le garantizará su 21º título liguero y el tercero en seis temporadas.
Pero los hinchas del Inter podrían sentarse en sus butacas de San Siro habiendo celebrado ya la consagración de su equipo la noche anterior si el Napoli pierde contra el sorprendente Como, que pelea por meterse en la Liga de Campeones y el Milan (3º a 12 puntos) no suma los tres puntos frente al Sassuolo.
* Programa de la 35ª jornada: Viernes: Pisa 1- Lecce 2.
Sábado: 10:00 Udinese - Torino; 13:00 Como - Napoli (ESPN3); 15:45 Atalanta - Génova.
Domingo: 07:30 Bolonia - Cagliari (ESPN3); 10:00 Sassuolo - Milan (ESPN3); 13:00 Juventus - Hellas Verona; 15:45 Inter - Parma (ESPN2).
Lunes: 13:30 Cremonese - Lazio; 15:45 Roma - Fiorentina (ESPN3).
* Top 10: Inter 79 puntos, Napoli 69, Milan 67, Juventus 64, Como 61, Roma 61, Atalanta 54, Lazio 48, Bolonia 48, Sassuolo 46.