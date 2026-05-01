José Mourinho despeja los rumores: “Del Real Madrid nadie habló conmigo”

El ruido mediático que vincula a José Mourinho con un posible regreso al Santiago Bernabéu ha encontrado una respuesta tajante por parte del protagonista. En la rueda de prensa previa al crucial duelo entre el Benfica y el Famalicão, el entrenador portugués fue consultado sobre los contactos con la directiva merengue, a lo que respondió con total claridad.

“Del Real Madrid nadie habló conmigo, puedo garantizarlo. Ya llevo tantos años en el fútbol como tú en el periodismo, y ya estamos acostumbrados a estas cosas, pero nada del Real Madrid”, sentenció el técnico de 63 años, apelando a su experiencia para restarle peso a los rumores que han inundado la prensa internacional en los últimos días.

Fidelidad al proyecto de las ‘Águilas’

Mourinho, quien ya dirigió al equipo español entre 2010 y 2013, vive un presente exigente en Lisboa. Al ser interrogado sobre su futuro profesional y una posible renovación con el conjunto luso, el estratega prefirió no alimentar el debate y se remitió a su situación contractual vigente.

“No puedo adelantar nada. Ya le dije a su colega que sobre el Real Madrid nada y sobre el Benfica ustedes conocen la situación. Tengo un año más de contrato con el Benfica y ya está”, expuso con firmeza. Esta postura coincide con lo expresado recientemente en una entrevista para el diario italiano Il Giornale, donde aclaró que su prioridad inmediata es consolidar el regreso del club a la Champions League.

El panorama en la Liga de Portugal

A pesar de su ilustre palmarés —que incluye dos Ligas de Campeones con el Oporto y el Inter—, el técnico luso tiene un desafío mayúsculo en el cierre de la temporada. El Benfica ocupa actualmente la segunda posición de la tabla con 75 puntos, situándose a siete unidades de distancia de un Oporto que se mantiene sólido en el liderato a falta de pocas jornadas.

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El duelo de este sábado ante el Famalicão, quinto clasificado, será una prueba de fuego para las aspiraciones de Mourinho. Mientras su nombre sigue apareciendo en las quinielas como posible sucesor de Arbeloa, el portugués insiste en que su mente está puesta exclusivamente en Da Luz, dejando cualquier historia con el Real Madrid en el terreno de la nostalgia y la especulación periodística.