Mbappé sigue al margen con el Clásico en el horizonte

La enfermería del Real Madrid marca el ritmo de la actualidad blanca en una fase decisiva de LaLiga EA Sports. Kylian Mbappé volvió a trabajar este viernes al margen del grupo, centrado en superar la lesión en el músculo semitendinoso de su pierna izquierda que ha frenado su progresión en las últimas semanas.

Su ausencia para el compromiso de este domingo frente al Espanyol es total, pero el verdadero foco de preocupación reside en la jornada 35. El staff médico del club trabaja intensamente con el objetivo de que el atacante pueda llegar en condiciones de disputar el Clásico frente al Barcelona en apenas dos semanas, aunque su evolución marcará si se asumen riesgos o si se opta por la cautela.

Thibaut Courtois: Más cerca del regreso

En una situación similar, aunque con un pronóstico algo más optimista, se encuentra Thibaut Courtois. El guardameta belga, que permanece alejado de los terrenos de juego desde el pasado mes de marzo por una lesión en el recto anterior del cuádriceps derecho, empieza a ver la luz al final del túnel.

A diferencia de Mbappé, Courtois ya ha comenzado a alternar ejercicios individuales con sesiones parciales junto al resto de sus compañeros. Salvo contratiempo de última hora, se espera que el portero sea una de las novedades en la convocatoria para la cita en el Camp Nou, devolviendo seguridad bajo los tres palos en el tramo más caliente de la temporada.

El estado de la plantilla: Carvajal, Güler y Militao

La buena noticia para Álvaro Arbeloa llega desde el lateral derecho. Dani Carvajal, que encendió las alarmas a principios de semana por un fuerte golpe en el pie derecho, trabajó este viernes en el interior de las instalaciones de la Ciudad Real Madrid. Todo apunta a que su presencia ante el Espanyol no corre peligro y formará parte del once inicial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por contra, el parte médico se completa con los nombres de Arda Güler y Éder Militao. Ambos futbolistas continúan con sus respectivos procesos de rehabilitación y no se ejercitaron con el grupo, siguiendo el plan específico marcado por el club para evitar recaídas en una temporada que no ha dado tregua en el capítulo de lesiones.

Fuente: EFE