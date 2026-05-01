Nottingham Forest golpea primero, con un penal insólito deja al Aston Villa contra las cuerdas

El City Ground fue testigo de una de las decisiones arbitrales más curiosas de la temporada en Inglaterra. En el minuto 70, un centro desesperado de Hutchinson impactó en la mano de Lucas Digne. El colegiado Joao Pinheiro acudió al monitor del VAR, inicialmente para chequear si el balón había traspasado la línea de fondo, pero terminó señalando una pena máxima que desató la euforia en Nottingham.

Desde los once metros, Chris Wood asumió la responsabilidad. A pesar de los ya conocidos juegos mentales del “Dibu” Martínez, quien intentó desconcentrar al delantero, el neozelandés colgó la pelota en la escuadra. El arquero argentino adivinó la intención, pero la precisión del disparo hizo estéril su estirada.

Antes del gol, el partido fue un auténtico festival de atajadas imposibles. Emiliano Martínez volvió a disfrazarse de héroe al sacar un remate a bocajarro de Morgan Gibbs-White que ya se gritaba como gol; una intervención tan espectacular que el propio “Dibu” resopló aliviado tras la acción.

En el otro arco, Stefan Ortega no se quedó atrás. El guardameta del Forest le negó el grito de gol a Ollie Watkins con una atajada milagrosa a apenas un metro de distancia. La frustración del delantero inglés fue tal que tuvo que ser consolado por su compañero Youri Tielemans en pleno campo de juego.

El Aston Villa de Unai Emery se marchó con un sabor amargo, sintiendo que mereció más tras generar varias ocasiones claras de gol. Sin embargo, la efectividad no estuvo de su lado y ahora el estratega español deberá apelar a su mística en torneos europeos para dar vuelta el marcador en Birmingham.

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El Nottingham Forest, por su parte, sueña despierto. Los de Vítor Pereira viajarán a Villa Park defendiendo una ventaja mínima que podría significar su regreso a una final europea tras más de cuatro décadas de espera. La próxima semana, Villa Park dictará sentencia.

Ficha técnica

Nottingham Forest (1): Ortega; Aina (Abbott, minuto 75), Milenkovic, Morato, Williams, Domínguez, Anderson; Hutchinson, Gibbs-White, Igor Jesus (Yates, minuto 90) y Wood.

Aston Villa (0): Martínez; Cash, Konsa, Torres, Digne (Douglas Luiz, minuto 79); Onana (Bogarde, minuto 55), Tielemans, Rogers; McGinn (Sancho, minuto 79), Buendía (Maatsen, minuto 79) y Watkins.

Gol: 1-0. Wood, minuto 71.

Árbitro: Joao Pinheiro (Portugal) amonestó a Tielemans (minuto 78) por parte del Aston Villa.

Incidencias: Partido correspondiente a la ida de semifinales de la Liga Europa, disputado en el City Ground (Nottingham).

Fuente: EFE