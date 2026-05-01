Palmeiras de los paraguayos defiende la cima ante un Santos en crisis

El Campeonato Brasileño entra en una etapa de definiciones y este fin de semana promete emociones fuertes. El líder absoluto, Palmeiras, de los paraguayos Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Maurício Magalhães llega a esta fecha con 32 puntos y la misión de consolidar su hegemonía. Los dirigidos por el portugués Abel Ferreira recibirán en casa a un Santos que vive una realidad opuesta, hundido en la decimoséptima posición con apenas 14 unidades y luchando por escapar de la zona de descenso.

El choque en el Allianz Parque tiene un condimento extra: la incertidumbre sobre Neymar. El astro brasileño está en duda para el encuentro, sumado a que el césped sintético del estadio siempre ha representado un desafío físico para él. El Palmeiras, por su parte, deberá suplir las ausencias del uruguayo Joaquín Piquerez y de los atacantes Paulinho y Vitor Roque, aunque recupera a Murilo en el mediocampo y mantiene un ataque temible con el colombiano Jhon Arias y el argentino ‘Flaco’ López.

Realidades opuestas y desgaste continental

Ambos equipos llegan con las piernas pesadas tras sus excursiones internacionales de mitad de semana. El Palmeiras viene de rescatar un empate 1-1 en Paraguay ante Cerro Porteño por Libertadores, mientras que el “Peixe” igualó con San Lorenzo en Argentina por la Sudamericana. La estadística favorece ampliamente al puntero, que suma doce encuentros invicto, mientras que el Santos aún no conoce la victoria como visitante en lo que va del torneo.

Domingo de Clásico Carioca en el Maracaná

El domingo, todas las miradas se trasladarán a Río de Janeiro. El Flamengo, escolta con 26 puntos, sabe que no puede ceder terreno si quiere darle caza al Palmeiras. Su rival será un Vasco da Gama que llega con el ánimo por las nubes tras una contundente goleada 3-0 sobre Olimpia en la Copa Sudamericana. El “Mengão” necesita los tres puntos para despegarse del Fluminense, con quien comparte puntaje en la tabla.

Precisamente el Fluminense, tercer clasificado por diferencia de goles, tendrá una visita de riesgo al Internacional. El equipo de Porto Alegre se encuentra peligrosamente cerca de la zona roja, lo que garantiza un partido de alta intensidad donde los “Colorados” se jugarán la vida para no caer en los puestos de descenso.

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Agenda de la decimocuarta jornada

Sábado de fútbol: La acción comienza a las 16:00 con el duelo entre Botafogo y Remo. Más tarde, a las 18:30, se disputarán simultáneamente el Palmeiras-Santos y Vitória-Coritiba. La noche cerrará con el choque entre Athletico Paranaense y Grêmio a las 20:30, seguido del vibrante clásico regional entre Cruzeiro y Atlético Mineiro a las 21:00.

Domingo de definiciones: El gran clásico Flamengo-Vasco y el duelo São Paulo-Bahía abrirán la tarde a las 16:00. A las 18:30, el Internacional recibirá al Fluminense, mientras que Chapecoense se medirá ante Red Bull Bragantino. La jornada bajará el telón a las 20:30 con el enfrentamiento entre Mirassol y el siempre convocante Corinthians.