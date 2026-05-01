San Lorenzo-Independiente, duelo directo por pase a octavos

El Rojo, El Ciclón y La Academia aún no tienen sus boletos para la fase final, para la que ya hay once clasificados y quedan cinco cupos en disputa. Esta última jornada es en realidad la novena fecha, que en su momento fue postergada por un paro de actividades dispuesto por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

San Lorenzo e Independiente se enfrentarán el sábado en un duelo directo y atractivo. Esta ’final’ encuentra al Ciclón atareado además en la Copa Sudamericana, en la que el martes deberá visitar a Deportivo Cuenca en Ecuador en un cruce clave por el Grupo D.

Dirigido por Gustavo Álvarez, San Lorenzo acumula diez partidos sin derrotas -5 triunfos y 5 empates- en todas las competencias, entre el Apertura, la Sudamericana y la Copa Argentina.

Independiente pudo asegurarse su lugar en octavos, pero se complicó la semana pasada al perder 2-0 con el colista Deportivo Riestra. La derrota trastocó el envión que traía el Rojo tras su victoria ante el alicaído Racing en el clásico de Avellaneda.

Racing y Huracán se enfrentarán en un duelo directo, con obligaciones mayores para el elenco dirigido por Gustavo Costas, que se clasificará con una victoria, mientras que un empate la obligará a depender de otros resultados y una derrota significará su eliminación.

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Los clasificados y los candidatos

Por la Zona A ya se clasificaron Estudiantes de La Plata (28 puntos) , Boca (27) , Vélez Sarsfield (27) , Talleres de Córdoba (25) y Lanús (23).

Por la B lo hicieron Independiente Rivadavia de Mendoza (33) , River (29) , Argentinos Juniors (29) , Rosario Central (27) , Belgrano de Córdoba (23) y Gimnasia y Esgrima La Plata (23).

* Con chances: San Lorenzo (22), Independiente (21), Unión de Santa Fe (20), Defensa y Justicia (19) e Instituto de Córdoba (18) son los cinco equipos que pugnan por tres puestos en la Zona A.

En la B los candidatos a dos posiciones son Huracán (21), Barracas Central (21) , Racing (20) , Tigre y Sarmiento de Junín (19).

Partidos de la última fecha

* Programa. Sábado: 14:00 Barracas-Banfield (TyC Sports); 14:30 Lanús -Riestra; 16:15 Central Córdoba-Boca (ESPN3); 18:45 San Lorenzo-Independiente; 18:45 Unión SF -Talleres (TyC); 21:15 Platense-Estudiantes LP (TyC).

Domingo: 13:30 Aldosivi -Ind. Rivadavia (TyC); 16:00 Belgrano -Sarmiento; 16:00 Gimnasia LP- Argentinos; 16:00 Racing- Huracán (TyC); 16:00 Rosario Central -Tigre; 18:30 River-Atl. Tucumán (ESPN).

Lunes: 17:00 Gimnasia Mendoza - Defensa y Justicia; 19:15 Vélez-Newell’s (TyC); 21:30 Estudiantes RC-Instituto (ESPN).