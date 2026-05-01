Fútbol Internacional
01 de mayo de 2026 a la - 08:20

Simeone charló con Almada: “Esperamos que haga un partido con la jerarquía que tiene”

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Majadahonda (España), 1 may (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, reveló este viernes que ha conversado con Thiago Almada después del entrenamiento, remarcó que es un jugador “muy importante” para el conjunto rojiblanco y esperó que “haga un partido con la jerarquía que tiene” este sábado ante el Valencia.

Por EFE

El internacional argentino, campeón del mundo en Catar 2022, volverá este sábado al once titular en Mestalla, en partido correspondiente a la trigésima cuarta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española).

El futbolista fue expulsado hace dos jornadas ante el Elche, lo que causó el penalti del 1-1 y dejó a su conjunto en inferioridad numérica durante una hora. El Atlético cayó por 3-2 ese día en el estadio Martínez Valero.

“Thiago es un jugador muy importante para nosotros, justamente estuvimos hablando hace muy poquito cuando terminó el entrenamiento de sus condiciones, de su trabajo durante la temporada con nosotros y lo importante que es, ya sea, como siempre hablamos, 20, 60 o 90 minutos, y esperamos que este sábado haga un partido con la jerarquía que tiene”, expuso Simeone en la rueda de prensa posterior.