Simeone charló con Almada: “Esperamos que haga un partido con la jerarquía que tiene”

El internacional argentino, campeón del mundo en Catar 2022, volverá este sábado al once titular en Mestalla, en partido correspondiente a la trigésima cuarta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española).

El futbolista fue expulsado hace dos jornadas ante el Elche, lo que causó el penalti del 1-1 y dejó a su conjunto en inferioridad numérica durante una hora. El Atlético cayó por 3-2 ese día en el estadio Martínez Valero.

“Thiago es un jugador muy importante para nosotros, justamente estuvimos hablando hace muy poquito cuando terminó el entrenamiento de sus condiciones, de su trabajo durante la temporada con nosotros y lo importante que es, ya sea, como siempre hablamos, 20, 60 o 90 minutos, y esperamos que este sábado haga un partido con la jerarquía que tiene”, expuso Simeone en la rueda de prensa posterior.