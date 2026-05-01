Simeone: “Me siento en paz, sé que estoy dando el máximo y mis futbolistas también”

“La verdad, me siento en paz. Sé que estoy dando el máximo, sé que mis futbolistas están dando el máximo y eso es lo que necesito; ver esa energía que va de la mano de lo que venimos trabajando desde hace 14 años, en un camino largo, con muchas dificultades, muy difícil llegar a los lugares donde estamos y competir como competimos esta temporada”, expresó el técnico argentino durante la rueda de prensa después del entrenamiento matutino.

“La verdad, es un regalo que el equipo se hace al equipo y ojalá lo podamos llevar adelante hasta el final”, continuó Simeone, cuyo conjunto está inmerso en las semifinales de la Liga de Campeones, a falta del encuentro de vuelta contra el Arsenal en Londres tras el 1-1 de la ida, y es cuarto en la clasificación de LaLiga EA Sports, con el pase a la 'Champions' por decimocuarto año consecutivo casi logrado.

“La ilusión siempre está alta y la fe más alta todavía”, recalcó el técnico, que mira al duelo de este sábado contra el Valencia entre las bajas por lesión de Julián Alvarez, Alexander Sorloth, Giuliano Simeone, Nico González, Pablo Barrios y José María Giménez, aunque este último ya inició este viernes su proceso de reincorporación progresiva al grupo.

Simeone enfoca a “la importancia que tiene buscar alcanzar al Villarreal”, cinco puntos por delante del Atlético a falta de quince por disputarse, y “hacer un partido importante con un equipo que necesita puntos, que va a jugar con la presión de su gente y la intensidad que tiene el Valencia desde que llegó su entrenador (Carlos Corberán)”.

“Está claro que vamos a ir con los que están mejor para competir este sábado”, indicó el entrenador, que cambiará previsiblemente todo su once respecto al pasado miércoles contra el Arsenal, con el que se medirá de nuevo este martes. Ya lo hizo tanto en las visitas a Sevilla como a Elche, encajadas en duelos trascendentales de otros torneos, como la Liga de Campeones y la Copa del Rey.

"Vamos a ir por el lado donde esté gente fresca para poder competir, que es lo que nos importa”, remarcó el técnico, que espera “muchas cosas” de los futbolistas que jugarán ante el Valencia, en partido correspondiente a la trigésima cuarta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española).

Según el técnico argentino, “tienen la responsabilidad de estar en el Atlético de Madrid, tienen la oportunidad de mostrar por qué están en el Atlético de Madrid; si les toca jugar a algunos chicos es un paso más para hacer valer por qué están cerca del primer equipo".

"Hay un montón de situaciones positivas para mirar”, enfocó el entrenador, que contará en la convocatoria y probablemente en el once con varios jugadores del filial, con el límite de cuatro juntos sobre el terreno de juego.

Este viernes contó en el entrenamiento con el portero Dani Rubio, los laterales Javi Boñar y Julio Díaz, los centrales Dani Martínez y Aleksa Puric, el medio centro Javi Morcillo, los extremos Iker Luque, Rayane Belaid y Jorge Rajado y el delantero Miguel Cubo.