Un punto para la gloria o tres para la esperanza

El conjunto castellonense afronta esta recta final con los deberes hechos pero se ha marcado el objetivo de acabar en la tercera plaza que actualmente ocupan y por la que pelea con el Atlético de Madrid.

El Villarreal tiene la baja de Juan Foyth, mientras que podría recuperar a Tajon Buchanan y Santiago Mouriño, aunque es factible que ambos sean suplentes y que no se arriesgue con ellos.

La duda reside en ver si el entrenador Marcelino empieza a hacer rotaciones al tener virtualmente asegurada la clasificación para la Champions o mantiene el bloque que ganó el Celta, al jugar en casa.

El Levante, a dos puntos de la salvación, llega en un buen momento de juego y resultados a La Cerámica, tras haber sumado siete puntos en las tres últimas jornadas. Además, no ha recibido ningún gol en estos tres encuentros y busca su segunda victoria del año como visitante.

El entrenador del Levante, Luís Castro, tiene la baja por lesión de Dela, aquejado de una dolencia en el aductor, y del defensa Unai Elgezabal, con unas molestias en la rodilla. Tampoco está en la convocatoria el extremo Paco Cortés, por un proceso vírico.

En cambio, el delantero Iván Romero, segundo máximo anotador del equipo con siete goles en LaLiga EA Sports, regresa a la convocatoria tras cumplir un partido de sanción y probablemente también lo hará al once titular. Además, el extremo Kareem Tunde, recuperado de una lesión muscular en la pierna izquierda, ya está disponible.

El entrenador del Levante confirmó en la rueda de prensa previa al partido que el delantero camerunés Etta Eyong “esta disponible” y podrá jugar el partido, aunque si lo hace el Levante tendrá que pagar al Villarreal 100.000 euros tal y como quedó reflejado en el contrato de traspaso del pasado verano.

La baja de Dela en el eje de la zaga la cubrirá, en principio, el uruguayo Alan Matturro, que formará la pareja de centrales con el argentino Matías Moreno. En el resto del equipo no se esperan más cambios.

Villarreal: Arnau Tenas, Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona; Parejo, Comesaña, Nicolas Pepe, Moleiro; Gerard Moreno y Mikautadze.

Levante: Ryan, Toljan, Matturro, Matías Moreno, Manu Sánchez, Raghouber, Pablo Martínez, Olasa, Víctor García, Iván Romero y Espí.