Un triplete de Schröder hace campeón europeo al Hacken frente al Hammarby

Al igual que en el primer choque, disputado el pasado 25 de abril en Estocolmo, cuando también marcó el único tanto del encuentro, Schröder fue de nuevo decisiva, al anotar los tres goles del segundo triunfo: el 1-0 en el minuto 6, el 2-0 en el 9 y el 3-2 en el 53, tras igualar Svea Rehnberg y Elin Sørum antes en el Hisingen Arena de Gotemburgo.