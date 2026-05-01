Valverde y sus 500 partidos con el Athletic: "Lo que siento es responsabilidad"

"Es cierto que es una cifra importante y no voy a negar que a veces la he tenido en la cabeza. Sin embargo, cuando llega el momento al final sientes lo mismo que partido el anterior y el anterior, responsabilidad. Supongo que cuando pase el tiempo lo apreciaré más" comentó Valverde en la rueda de prensa previa al partido de Vitoria.
El técnico sí quiso poner en valor a "mucha gente que ha hecho posible" que alcance esa cifra, tope histórico en el Athletic, "sobre todo los jugadores", sus colaboradores en Lezama y los presidentes que han confiado en él en estos diez años repartidos en tres etapas -Ugartetxe, Lamikiz, Urrutia y Uriarte-, a quienes enumeró.
"A pesar de pensar en todo eso, ahora se me diluye en lo que es importante, los tres puntos de mañana", insistió un Valverde que ve la cita de Mendizorroza como una "grandísima oportunidad" para lograr ese "algo que falta para dejar de mirar hacia atrás".
"Los puntos que tenemos (41) pensamos que todavía no son suficientes para no mirar hacia abajo. Y es duro mirar hacia abajo. Queremos mirar hacia arriba, pero para eso tenemos que ganar. Ahora mismo no creo que el que tenga 42 puntos esté tranquilo. Incluso 43, no lo sé. Hay muchísima igualdad. El sexto puesto está en 44 y creo que eso no había ocurrido desde hacía tiempo. Este año la Liga tiene una puntuación extraña", reflexionó.
Acerca de su rival, Valverde cree que con la llegada al banquillo de Quique Sánchez Flores el Alavés "ha cambiado algunas cuestiones" y ha conseguido además "cosas increíbles como remontar un 0-3 fuera de casa".
"Les veo ahora con mucha energía para el juego exterior, con sus carrileros muy profundos. Es un equipo muy mentalizado que no da su brazo a torcer y te pelea siempre. ¿El secreto para ganar? Tenemos que ir a hacer nuestro juego y saber lo que nos estamos jugando", incidió.
Valverde, por último, fue cuestionado sobre la posible llegada del alemán Edin Terzic, pero rechazó valorar la figura de quien se da por hecho que será su sustituto en el banquillo de San Mamés.
"No puedo decir nada porque el club no ha anunciado nada. Y evidentemente con lo que tenemos nosotros por jugar no tengo mucho que decir. El club tendrá que dar sus pasos en sentido que sea, pero mientras el club no anuncie nada yo no puedo comentar nada absolutamente", zanjó sobre este asunto.