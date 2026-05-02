1-1. El Lens falla en Niza y acerca al PSG al título

El gol de Allan Sanit Maximin a la hora de partido, tras un fenomenal pase al espacio de Adrian Thomasson y una salida fatal del portero Yehvann Diouf, no fue suficiente para el Lens, que recibió el empate en el tramo final, en el minuto 84, en un rechace dentro del área tras una falta directa aprovechado por Ali Abdi.

Queda aún el Lens-PSG, al que se agarra el equipo del norte francés para discutir la liga al favorito único. La cita, aplazada en su día, está prevista para el miércoles 13 de mayo.

Es una de las tres jornadas que le restan a cada uno de ellos. En las dos restantes, el PSG jugará contra el Brest, en casa, y el París FC, fuera en el último compromiso liguero, mientras que el Lens recibirá al Nantes y visitará al Lyon en el duelo final de la temporada, antes de su final de la Copa de Francia, que precisamente será ante el Niza.