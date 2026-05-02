3-1. El Newcastle sella virtualmente la salvación

Los goles de William Osula y de Dan Burn frenaron las aspiraciones europeas del Brighton al tiempo que da algo de oxígeno a un Newcastle que desde la goleada 7-1 contra el Barcelona no había sumado ni un solo punto en liga.

Los 'Magpies' rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas y ayudó mucho a ello Verbruggen, que se resbaló en una carrera contra Jacob Murphy y permitió que el inglés centrara sin oposición y Osula cabeceara el 1-0.

Pocos minutos después, Dan Burn, también de cabeza, pero esta vez en un córner, amplió la ventaja y dejó el partido visto para sentencia hasta que Jack Hinshelwood recortó distancias en el 62 y dio algo más de incertidumbre a un St. James' Park que no está nada contento con la actuación de su equipo esta temporada.

En el último minuto, con el Brighton volcado en busca del empate, Harvey Barnes puso el 3-1 definitivo que permite al Newcastle subir hasta la decimotercera posición con 45 unidades, a once del descenso y a cinco del Brighton.