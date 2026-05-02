Arsenal amplía su ventaja a 6 puntos y mete presión al City

En una de sus actuaciones más dominantes de las últimas semanas, el Arsenal superó al Fulham con una victoria por 3-0 el sábado, trasladando la presión en la lucha por el título al City, que ocupa el segundo lugar.

El Arsenal suma 76 puntos, seis más que el Manchester City (2º, 70 puntos). Su perseguidor se enfrenta al Everton el lunes y tiene aún un partido pendiente, el 13 de mayo contra el Crystal Palace.

El Arsenal, además, mejoró su diferencia de goles (+4), crucial en caso de empate a puntos al final del torneo.

Al Arsenal le quedan tres partidos: contra el West Ham fuera de casa, contra el Burnley en casa y contra el Crystal Palace fuera de casa; sobre el papel, tienen un calendario más asequible que el del City.

* Los paraguayos: Omar Alderete (Sunderland) jugó de titular en el empate 1-1 ante el colista Wolverhampton. Diego Gómez (Brighton) no jugó por lesión en la derrota 3-1 ante Newcastle.

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Resultados y goleadores:

* Brentford 3-West Ham 0. Goles: 15’ Konstantinos Mavropanos, en contra, 54’ Igor Thiago, de penal, 82’ Mikkel Damsgaard (B). Ast: 17.194.

* Wolverhampton 1-Sunderland 1. Goles: 17’ Nordi Mukiele (S); 54’ Santiago Bueno (W). Exp: 24’ Daniel Ballard (S). Ast: 29.632.

* Newcastle 3-Brighton 1. Goles: 12’ William Osula, 24’ Dan Burn, 90+6’ Harvey Barnes (N); 61’ Jack Hinshelwood (B). Ast: 52.099.

* Arsenal 3-Fulham 0. Goles: 9’, 45+4’ Viktor Gyökeres, 40’ Bukayo Saka (A). Ast: 60.196.

-Viernes:

* Leeds 3-Burnley 1. Goles: 8’ Anton Stach, 52’ Noah Okafor, 56’ Dominic Calvert-Lewin (L); 71’ Loum Tchaouna (B). Ast: 36.265.

Domingo: 10:00 Bournemouth-Crystal Palace; 11:30 Manchester United- Liverpool (ESPN); 15:00 Aston Villa-Tottenham.

Lunes: 11:00 Chelsea- Nottingham; 16:00 Everton-Man. City (ESPN).

* Top 10: Arsenal 76 puntos, Manchester City 70, Manchester United 61, Liverpool 58, Aston Villa 58, Brentford 51, Brighton 50, Bournemouth 49, Chelsea 48, Fulham 48.

* Zona roja (3 bajan): Wolverhampton 18, Burnley 20 (descendidos), Tottenham 34, West Ham 36, Nottingham 39, Leeds 43, Crystal Palace 43.