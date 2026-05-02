Bayern salva un empate in extremis ante el colista

Con la mirada puesta en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones del miércoles en su Allianz Arena contra el PSG, vigente campeón, el entrenador del Bayern, Vincent Kompany, rotó su efectivo, y solo cuatro jugadores que fueron titulares en el Parque de los Príncipes durante la derrota muniquesa (5-4) en la ida repitieron este sábado.

Ya con el título de campeón de Alemania asegurado desde hace dos semanas, el gigante bávaro se vio sorprendido con un 2-0 en contra en la primera parte con goles de Budu Zivzivadze y Eren Dinkci, antes de remontar gracias a un doblete de Leon Goretzka (41’ y 57’).

Al igual que hace una semana, los muniqueses fueron por detrás en el marcador durante la primera parte. En Maguncia, la desventaja de tres goles al descanso había sido remontada para imponerse por 4 a 3. Kompany dio entrada a la artillería pesada -Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz y Joshua Kimmich- al inicio de la segunda parte.

Pero en un contraataque, Zivzivadze sorprendió a todos con su velocidad y colocó su disparo con efecto para batir a Urbig y devolver la ventaja en el marcador al Heidenheim. En el minuto 10 del tiempo añadido de la segunda parte, Michael Olise logró el empate: su disparo desde fuera del área se estrelló en el poste de Diant Ramaj, el rebote pegó en la espalda del arquero y entró con suspense para evitar una segunda derrota en liga de los locales.

Por detrás del Bayern (83 puntos) y del Borussia Dortmund (2º, 67 puntos), Hoffenheim y Stuttgart empataron (3-3) , alimentando más si cabe el suspense en la lucha por una de las dos últimas plazas de clasificación para la próxima Liga de Campeones.

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Resultados y posiciones

* Resultados: Bayern Munich 3- Heidenheim 3; Werder Bremen 1- Augsburgo 3; Hoffenheim 3- Stuttgart 3; Eintracht Frankfurt 1- Hamburgo 2; Unión Berlín 2- Colonia 2; Bayer Leverkusen 2- RB Leipzig 0 (en juego).

Domingo: 10:30 St Pauli - Maguncia (ESPN5); 12:30 Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund; 14:30 Friburgo - Wolfsburgo.

* Top 10: Bayern 83 (campeón), Dortmund 67, Leipzig 62, Leverkusen 58, Stuttgart 58, Hoffenheim 58, Eintracht 43, Friburgo 43, Augsburgo 40, Maguncia 34.

* Zona roja (2 descienden directo, 1 va a play-off): Heidenheim 23, Wolfsburgo 25, St. Pauli 26, Bremen 32, Mönchengladbach 32, Colonia 32.