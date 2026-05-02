El Barcelona gana 2-1 a Osasuna y puede coronarse este domingo

Los goles de Robert Lewandowski (81) y Ferran Torres (86) dan la opción a los azulgranas de revalidar el título el domingo si el Real Madrid no gana en el campo del Espanyol.
Líder liguero, el Barcelona se sitúa a 14 puntos del equipo blanco, segundo clasificado, a falta de sólo cuatro jornadas y doce puntos por disputarse cuando finalice la actual fecha.
Todo lo que no sea ganar el domingo dejará al Real Madrid sin posibilidad de colmar la ventaja.
* El Villarreal goleó 5-1 al Levante, afianzándose en la tercera plaza y asegurando un lugar en la próxima Champions.
Resultados y goleadores:
* Villarreal 5-Levante 1. Goles: 38’, 68’ Georges Mikautadze, 62’ Alberto Moleiro, 87’ Tajon Buchanan, 90’ Nicolás Pepe (V); 51’ Carlos Espí (L). Ast: 16.169.
* Valencia 0-Atlético de Madrid 2. Goles: 74’ Iker Luque, 82’ Miguel Llorente (AM). Ast: 45.889.
* Deportivo Alavés 2-Athletic Bilbao 4. Goles: 8’ Antonio Blanco, 68’ Facundo Tenaglia (DA); 46’ Robert Navarro, 74’ Oihan Sancet, 83’, 86’ Nico Williams (AB). Ast: 19.125.
* Osasuna 1-Barcelona 2. Goles: 81’ Robert Lewandowski, 86’ Ferran Torres (B); 89’ Raúl García (O). Ast: 22.745.
-Viernes:
* Girona 0-Mallorca 1. Gol: 43’ Samú Costa (M). Ast: 13.386.
Domingo: 09:00 Celta- Elche (ESPN2); 11:15 Getafe-Rayo Vallecano (ESPN2); 13:30 Betis-Real Oviedo; 16:00 Espanyol- Real Madrid (Directv).
Lunes: 16:00 Sevilla- Real Sociedad (ESPN2).
* Top 10: Barcelona 88 puntos, Real Madrid 74, Villarreal 68, Atlético de Madrid 63, Betis 50, Celta 44, Getafe 44, Athletic 44, Real Sociedad 43, Osasuna 42.
* Zona roja (3 bajan): Oviedo 28, Levante 33, Sevilla 34, Alavés 36, Girona 38, Mallorca 38, Elche 38.