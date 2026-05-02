Mil partidos de Simeone como entrenador: “¡Sigamos así hasta donde me dé!”

Entre uno y otro momento, desde 2006 cuando pasó de jugador a técnico en el Racing argentino (34 duelos a lo largo de dos etapas) hasta ahora, también dirigió al Estudiantes de la Plata (61 encuentros), al River Plate (45), San Lorenzo (47) y al Catania italiano (18), además del Atlético de Madrid, con el que ya suma 795 partidos de competición oficial.

“¡¡1.000 partidos como entrenador!! Agradecido a todas las personas que me han acompañado y me han ayudado a llegar a esta cifra (jugadores, colaboradores, dirigentes, aficionados…) desde que empecé a dirigir en 2006”, publicó el técnico en sus canales oficiales, tras el triunfo logrado por 0-2 contra el Valencia en LaLiga EA Sports.

“Gracias (escrito en mayúsculas) por todos los momentos, por todos los aprendizajes y por permitirme disfrutar de mi pasión. ¡Sigamos así hasta donde me dé!”, expresó.

Simeone ha sido campeón de diez títulos en su carrera como técnico: ocho son con el Atlético de Madrid (las Ligas de 2013-14 y 2020-21, la Copa del Rey de 2012-13, las Ligas Europa de 2011-12 y 2017-18 y las Supercopas de Europa de 2012 y 2018 y de España de 2014), uno con Estudiantes de la Plata y otro con River Plate, con los que fue campeón de Argentina.