Napoli empata y el Inter queda a un punto del Scudetto

Dominado en la primera parte, el Napoli estuvo a punto de sorprender al equipo del DT español Cesc Fábregas en el minuto 80 con una internada de Scott McTominay y luego con un disparo de Matteo Politano que se estrelló en el poste derecho del guardameta francés Jean Butez (84’) .

Tras este empate, el vigente campeón ha reducido su desventaja con el Inter de diez a nueve puntos. Por lo tanto, el Napoli todavía puede, si gana sus tres últimos partidos de la temporada, alcanzar al líder, siempre que éste no sume ni un solo punto en las cuatro últimas fechas.

En ese caso, altamente improbable, ambos equipos estarían igualados al término de la temporada regular y el título se decidiría en un desempate. Este escenario podría quedar obsoleto este domingo si el Inter vence o empata ante Parma en su casa, el San Siro.

Resultados y goleadores

Resultados y goleadores de la 35ª jornada:

* Udinese 2-Torino 0. Goles: 45+1’ Kingsley Ehizibue, 51’ Thomas Kristensen (U). Ast:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Como 0-Napoli 0.

* Atalanta vs. Génova (en juego)

-Viernes:

* Pisa 1-Lecce 2. Goles: 52’ Lameck Bandam, 65’ Walid Cheddira, 56’ Mehdi Léris (P). Ast: 10.372.

Domingo: 07:30 Bolonia-Cagliari (ESPN3); 10:00 Sassuolo-Milan (ESPN3); 13:00 Juventus-Hellas Verona; 15:45 Inter- Parma (ESPN2).

Lunes: 13:30 Cremonese-Lazio; 15:45 Roma- Fiorentina (ESPN3).

* Top 10: Inter 79, Napoli 70, Milan 67, Juventus 64, Como 62, Roma 61, Atalanta 54, Lazio 48, Bolonia 48, Sassuolo 46.

* Zona roja (3 bajan): Pisa 18, Hellas Verona 19 (descendidos), Cremonese 28, Lecce 32, Cagliari 36.